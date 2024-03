Schon zum Auftakt in die neue Staffel hat "Let's Dance" extrem hohe Quoten eingefahren. Nur etwas weniger als 4 Millionen Menschen sahen sich die Kennenlernshow am 23. Februar an (DWDL.de berichtete), durch die endgültige Gewichtung stieg die Reichweite nun aber noch deutlich. 440.000 zusätzliche Menschen haben sich die Show demnach angesehen, die Gesamtreichweite liegt dadurch bei 4,42 Millionen. Einen höheren Nachschlag erreichten in der entsprechenden Woche nur die "heute show" und das "ZDF Magazin Royale".

Auch beim jungen Publikum ging es für die RTL-Tanzshow noch nach oben, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 23,9 Prozent. Bei ProSieben sorgte derweil "Germany's Next Topmodel" für einen deutlichen Nachschlag: Hier ging es sogar um 2,4 Prozentpunkte nach oben, die zweite Ausgabe der aktuellen Staffel steigerte sich damit doch noch über die Marke von 20 Prozent Marktanteil. Die Reichweite lag knapp unter 2 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 23.02.

22:33 4,33

(+0,81) 18,8%

(+2,3%p.) 1,11

(+0,41) 20,2%

(+5,5%p.) ZDF Magazin Royale 23.02.

23:06 2,26

(+0,47) 12,1%

(+1,8%p.) 0,89

(+0,36) 18,9%

(+5,9%p.) Let's dance - WER TANZT MIT WEM? DIE GROSSE KENNENLERNSHOW 23.02.

20:15 4,42

(+0,44) 17,8%

(+0,9%p.) 1,35

(+0,17) 23,9%

(+1,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 22.02.

20:14 1,97

(+0,30) 7,5%

(+0,9%p.) 1,24

(+0,22) 20,8%

(+2,4%p.) Frühling - Blick ins Morgen 25.02.

20:15 6,48

(+0,28) 21,0%

(+0,2%p.) 0,74

(+0,07) 10,1%

(+0,5%p.) Polizeiruf 110: Diebe 25.02.

20:15 7,65

(+0,27) 24,8%

(0,0%p.) 1,11

(+0,08) 15,0%

(+0,3%p.) Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser 24.02.

20:15 4,67

(+0,26) 19,2%

(+0,5%p.) 0,55

(+0,04) 10,6%

(+0,6%p.) Der Bergdoktor 22.02.

20:15 6,10

(+0,25) 22,0%

(0,0%p.) 0,56

(+0,05) 9,0%

(+0,2%p.) extra 3 22.02.

22:53 1,99

(+0,24) 13,8%

(+1,0%p.) 0,43

(+0,06) 13,3%

(+1,0%p.) Die Neue und der Bulle - Ein Duisburg-Krimi 20.02.

20:14 2,76

(+0,24) 11,2%

(+0,7%p.) 0,31

(+0,04) 6,3%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.02.-25.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zugelegt hat auch der RTL-Krimi "Die Neue und der Bulle - Ein Duisburg-Krimi". Die beiden gezeigten Filme wurden um 160.000 und 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben korrigiert. Damit lagen sie zwar immer noch unter der Marke von 3 Millionen, rein aus Sicht der Reichweiten kann sich das aber durchaus sehen lassen. Im Vergleich zu den anderen Krimis war "Die Neue und der Bulle" aber deutlich älter unterwegs, beim jungen Publikum standen am Ende jeweils nur 7,3 und 6,3 Prozent Marktanteil. Bleibt abzuwarten, ob das für eine Fortsetzung reicht.

Auch Das Erste und das ZDF verzeichneten mit einigen ihrer Filme teils hohe Nachgewichtungen. "Frühling" etwa steigerte sich noch um 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sogar der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte noch auf 10,1 Prozent. "Polizeiruf 110: Diebe" steigerte sich auf einem noch höheren Niveau um 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Durch die endgültige Gewichtung der Quoten gibt es aber auch Verlierer: Bei RTL lief der Fußball-Abend am 22. Februar etwas schlechter als gedacht. Beide Halbzeiten der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Union Saint-Gilloise wurden nachträglich um 0,7 Prozentpunkte beim jungen Publikum nach unten gestuft. Da die Reichweiten gleich geblieben sind, war es die Konkurrenz, die im Vergleich stärker geworden ist. Auch "Blamieren oder Kassieren" erlitt Verluste: Trotz 30.000 zusätzlicher Zuschauerinnen und Zuschauer ging der Marktanteil um 0,6 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent zurück.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 23.02.

23:06 2,26

(+0,47) 12,1%

(+1,8%p.) 0,89

(+0,36) 18,9%

(+5,9%p.) heute-show 23.02.

22:33 4,33

(+0,81) 18,8%

(+2,3%p.) 1,11

(+0,41) 20,2%

(+5,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 22.02.

20:14 1,97

(+0,30) 7,5%

(+0,9%p.) 1,24

(+0,22) 20,8%

(+2,4%p.) Markus Lanz 20.02.

22:45 1,70

(+0,18) 13,7%

(+1,0%p.) 0,22

(+0,07) 8,2%

(+2,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 22.02.

18:53 2,60

(+0,17) 11,7%

(+0,5%p.) 0,38

(+0,07) 9,7%

(+1,5%p.) Markus Lanz 22.02.

23:19 1,68

(+0,13) 16,9%

(+0,5%p.) 0,28

(+0,05) 11,8%

(+1,5%p.) Bella Italia - Camping auf Deutsch 21.02.

22:16 0,39

(+0,05) 2,8%

(+0,3%p.) 0,13

(+0,05) 4,3%

(+1,4%p.) WaPo Berlin 20.02.

18:50 2,47

(+0,14) 11,4%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,06) 5,3%

(+1,3%p.) Alles was zählt 23.02.

19:08 1,93

(+0,09) 9,1%

(+0,2%p.) 0,38

(+0,07) 10,6%

(+1,2%p.) Alles was zählt 20.02.

19:07 2,01

(+0,09) 9,1%

(+0,2%p.) 0,34

(+0,06) 8,5%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.02.-25.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;