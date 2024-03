Drei Wochen in Folge hat RTL mit seinen "Bachelors" nur einstellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eingefahren, in der vergangenen Woche sahen nur noch etwas mehr als eine Million Menschen zu. Nun hat sich die Sendung wieder spürbar gesteigert, so sahen 1,25 Millionen Menschen zu. Das waren rund 200.000 mehr als vor sieben Tagen.

600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen außerdem aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, was hier wieder guten 11,1 Prozent Marktanteil entsprach. Damit lag RTL nur knapp hinter ProSieben, wo "TV Total" 630.000 junge Menschen zum Einschalten brachte, der Marktanteil lag bei 11,5 Prozent. Insgesamt verzeichnete Sebastian Pufpaff eine Reichweite in Höhe von 1,28 Millionen, lag also auch damit vor den "Bachelors".

Die schlechte Nachricht für ProSieben: Mit den guten Quoten war es im Anschluss schnell wieder vorbei. Den Erfolg von "TV Total" durch Comedy-Formate zu verlängern ist ganz offensichtlich kein Selbstläufer. "Rent a Comedian" fiel jedenfalls auf nur noch 4,9 Prozent Marktanteil und damit den bislang schwächsten Wert. Lediglich 470.000 Menschen schalteten ein. Die Wiederholung von "Wer isses?" brachte es am späten Abend schließlich auf nur noch 3,4 Prozent.

Auch für RTL ging es später bergab, wenngleich nicht so dramatisch wie für die Konkurrenz aus Unterföhring. "RTL Direkt" sorgt aber offenkundig auch weiterhin für einen ziemlich harten Cut nach der Primetime, am Mittwoch kam die Nachrichtensendung auf 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Stern TV" lag danach bei 9,0 Prozent.

Gute Nachrichten aus der Primetime gibt’s derweil für Sat.1, wo sich "Das große Promibacken" nicht nur stabil hielt, sondern angesichts von 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar auf die höchste Reichweite der laufenden Staffel steigerte. Der Marktanteil fiel mit 10,4 Prozent ebenfalls erfreulich aus. Das Zusammenspiel mit dem thematisch eigentlich passenden "Promis backen privat" funktioniert aber weiterhin nicht, diese Sendung lag am späten Abend bei schlechten 4,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;