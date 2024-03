3,64 Millionen Menschen haben sich am Mittwoch zur besten Sendezeit den ARD-Film "Am Abgrund" angesehen. Dieser war Teil des Themenabends "Unsere Erde - Kampf um Rohstoffe" und erreichte gute 14,2 Prozent Marktanteil. Etwas weniger waren für die anschließende Doku zum Film drin, aber auch die lag bei noch recht erfreulichen 12,4 Prozent. Beim jungen Publikum war das Programm dagegen nicht sehr beliebt, in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden lediglich 5,8 und 4,0 Prozent gemessen.

Die "Tagesthemen" und auch "Maischberger" hielten sich Marktanteile am späten Abend aber noch bis nach Mitternacht im zweistelligen Bereich. Und so lag der Tagesmarktanteil des Ersten am Mittwoch bei 11,8 Prozent. Das es nicht mehr geworden ist, liegt daran, dass der Sender tagsüber lange nur einstellige Werten einfahren konnte.

Den Primetime-Sieg holte sich derweil das ZDF mit dem Dauerbrenner "Aktenzeichen XY", wobei Rudi Cerne dieses Mal gelöste Fälle präsentierte. Das sahen sich 5,07 Millionen Menschen an, das entsprach 19,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Und auch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern war das Format beliebt, in der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen holte das ZDF starke 18,5 Prozent und den Tagessieg.

Das starke Primetime-Programm hatte dann auch Auswirkungen auf die nachfolgenden Sendungen. Nicht nur das "heute journal" hielt sich bei den Jüngeren im zweistelligen Bereich, sondern auch auch die Doku "Kampf um die Welt" um 22:15 Uhr. Die sahen sich 1,76 Millionen Menschen an, während das beim jungen Publikum zu starken 10,3 Prozent führte, waren insgesamt 10,2 Prozent drin. Und auch Champions-League-Highlights und "Markus Lanz" lagen später noch bei mehr als 10 Prozent in der jungen Altersklasse, sodass das ZDF hier mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,8 Prozent der erfolgreichste Sender am Mittwoch war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;