Zum 600. Mal lief am Freitagabend die Talkshow "3nach9" – und zum Jubiläum kam ein besonderer Gast. Olaf Scholz ist der erste amtierende Bundeskanzler, der das Angebot annahm, sich in der Runde zu äußern. Allein im NDR schauten am Freitag rund 940.000 Menschen ab drei Jahren die um kurz nach 22 Uhr gestartete Talksendung an – die Reichweite stieg gegenüber der Februar-Ausgabe somit minimal. Die Marktanteile machten da schon einen größeren Sprung. Kam "3nach9" Anfang Februar auf 4,3 Prozent, wurden diesmal im NDR 5,3 Prozent Marktanteil gemessen – im Norden lag der Marktanteil bei 12,2 Prozent.

Weitere Zuschauerinnen und Zuschauer kamen im HR dazu – dort lief das Programm parallel und lockte rund 200.000 Personen ab drei Jahren an. 1,1 Prozent Marktanteil wurden im HR gemessen. Zurück aber zum NDR, wo sich nach Mitternacht und anlässlich des 65. Geburtstags von Gastgeber Giovanni di Lorenzo eine aktualisierte Fassung der Doku "Giovanni di Lorenzo – Meister der Zwischentöne" anschloss und sogar 6,1 Prozent Marktanteil bundesweit bei allen einfuhr. Im Schnitt schauten 510.000 Personen ab drei Jahren zu.



Stärker als üblich schnitt am Freitagabend auch ProSieben Maxx ab. "Sailor Moon R: Gefährliche Blumen" ab 20:15 Uhr und "Sailor Moon S: Schneeprinzessin Kaguya" gut eine Stunde später bescherten dem Kanal 2,0 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Die Gesamtreichweite belief sich auf je rund 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bei DMAX sorgte "Naked Survival: Last One Standing" zur prominentesten Ausstrahlungszeit für passable 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Survival-Sendung erreichte im Schnitt rund 250.000 Personen ab drei Jahren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;