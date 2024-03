am 10.03.2024 - 08:37 Uhr

"Schlag den Besten" hat RTL am Samstagabend hervorragende Quoten beschert. Insgesamt schalteten 2,23 Millionen Menschen die Spielshow ein, mehr waren es seit dem Start überhaupt noch nie. Mit 10,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lief es ziemlich gut, noch besser sah es aber beim jungen Publikum aus. 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen nämlich aus der klassischen Zielgruppe und sorgten so für 14,6 Prozent Marktanteil. Geholfen hat sicher auch, dass das Format an diesem Samstag nicht gegen eine andere Show antreten musste. Letzte Woche hatte "Klein gegen Groß" viel Zugkraft gekostet.

Überhaupt nicht profitiert von dem starken Vorlauf hat am späten Abend dann allerdings "Make Love, Fake Love", das bei den 14- bis 49-Jährigen bei ganz schwachen 6,2 Prozent Marktanteil hängen blieb. Und weil RTL auch tagsüber oft nur einstellige Werte holte, lag auch der Tagesmarktanteil der Kölner bei 9,9 Prozent. Damit war man dennoch der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum.

In der Primetime lagen weiter hinten im Verfolgerfeld ProSieben und Vox mit Spielfilmen gleichauf. Sowohl "Staatsfeind Nr. 1" (Vox) als auch der Bond-Streifen "In tödlicher Mission" (ProSieben) brachten es in der klassischen Zielgruppe auf 8,2 Prozent Marktanteil. Während ProSieben insgesamt auf 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, lag Vox bei exakt einer Million. Beide Sender dürften damit wohl ziemlich gut leben können.

Deutlich nachgelassen hat derweil die US-Serie "Manifest", die in der vergangenen Woche bei Kabel Eins noch einen guten Start erwischte. Jetzt lag bereits die erste Folge des Abends bei nur 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Damit lief es für diese Episode schlechter als für die Folge, die Kabel Eins vor einer Woche ab 23:15 Uhr ausgestrahlt hat. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 3,4 Prozent, später ging es für die Serie noch bis auf 2,4 Prozent hinab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;