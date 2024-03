am 12.03.2024 - 09:07 Uhr

Gleich zwei Folgen seiner neuen Serie "Reset - Wie weit willst du gehen?" mit Katja Riemann in der Hauptrolle hat das ZDF am Montagabend zur besten Sendezeit gezeigt. Und während der Sender mit seinen Fernsehfilmen auf diesem Sendeplatz regelmäßig auf mehr als 6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kommt, war man davon nun sehr weit entfernt. Die beiden Folgen erreichten lediglich Reichweiten in Höhe von 2,98 und 2,90 Millionen. Mit 11,3 und 11,4 Prozent Marktanteil lag die Serie beim Gesamtpublikum unter dem ZDF-Schnitt.

Im hausinternen Duell musste sich "Reset" unter anderem der "SOKO Hamburg" geschlagen geben. Die Vorabendserie kam auf 3,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,9 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum war die Serie mit Katja Riemann kein Zugpferd, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen kamen die Mainzer mit den beiden Folgen lediglich auf 5,4 und 6,4 Prozent Marktanteil.

Stark war derweil auch das Vorabendprogramm des Ersten: Meistgesehene Sendung nach der "Tagesschau" war "Morden im Norden" mit 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "Wer weiß denn sowas?" lag angesichts von 3,46 Millionen nur knapp dahinter. 16,4 und 20,9 Prozent Marktanteil sind richtig starke Ergebnisse für Das Erste. In der Primetime musste man kleinere Brötchen backen: Die Naturdoku "Schweden" sahen 2,51 Millionen Menschen, das entsprach 9,5 Prozent Marktanteil.

Später am Abend konnte Louis Klamroth im Rahmen von "hart aber fair" diese Werte nicht halten und fiel auf 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,6 Prozent Marktanteil zurück. Durch die Schwäche von sowohl dem Ersten als auch dem ZDF holte sich "Wer wird Millionär?" bei RTL den Primetime-Sieg, die Quizshow mit Günther Jauch sahen 3,35 Millionen Menschen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;