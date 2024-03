ProSieben hat am Mittwoch die vorerst letzte Ausgabe von "Rent a Comedian" ausgestrahlt, 580.000 Menschen waren mit dabei und sorgten so für einen Zielgruppen-Marktanteil in Höhe von 7,5 Prozent. Damit lag das Format in etwa auf dem aktuellen Senderschnitt. Geschafft hat die Produktion das wohl auch durch den starken Vorlauf: "TV Total" verzeichnete zuvor 15,7 Prozent Marktanteil, es war der höchste Wert seit November 2023. 1,47 Millionen Menschen sahen zu.

Ob es für "Rent a Comedian" weiter geht, dürfte spannend werden. Die vier ausgestrahlten Ausgaben erreichten vorläufig gewichtet nur 7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Möglicherweise hat man sich in Unterföhring etwas mehr erhofft - gerade durch den starken Vorlauf durch "TV Total". Nun wird aber abzuwarten bleiben, wie sich "Bratwurst & Baklava - Die Show" auf dem Sendeplatz nach Sebastian Pufpaff schlagen wird, das Format mit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar startet in der kommenden Woche.

Bei RTL gelang der Kuppelsendung "Die Bachelors" eine Punktlandung. Das Format erzielte 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - genau dieses Ergebnis erreichte man schon in der Vorwoche. Die Reichweite in Höhe von 1,35 Millionen lag allerdings um 100.000 höher. "RTL Direkt" (8,3 Prozent) und "Stern TV" (9,1 Prozent) fielen im Anschluss allerdings in den einstelligen Bereich.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer der Privatsender in der Primetime erreichten aber weder ProSieben noch RTL. Stattdessen konnte Sat.1 diesen Erfolg für sich beanspruchen: 1,72 Millionen Menschen schalteten zur neuen Ausgabe von "Das große Promibacken" ein, 490.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei ziemlich guten 10,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;