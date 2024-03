Am Rande einer Niederlage und somit kurz vor dem Aus aus der Europa League war am Donnerstagabend Bayer 04 Leverkusen, die formtechnisch aktuell beste deutsche Fußballmannschaft. Verloren hat die Werkself gegen Qarabag aber dennoch nicht, denn ein 0:2-Rückstand wurde in der Schlussphase noch gedreht. Das 2:2 und das letztliche 3:2-Siegtor fielen in der Nachspielzeit. Wenig verwunderlich also, dass RTL insbesondere in der zweiten Hälfte stark gestiegenes Interesse an der Live-Übertragung verbucht hat. 3,47 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu, bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Übertragung 22,9 Prozent.

1,04 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu. In diese Berechnung sind auch noch einige Momente kurz nach Ende der zweiten Halbzeit eingeflossen. Hier ist schlicht das Sendeprotokoll nicht ganz korrekt. Die offiziell ausgewiesene zweite Hälfte dauerte in diesem gerade einmal 13 Sekunden. Zur zweiten Halbzeit gerechnet wurden Programmelemente nach 21:47 Uhr.



Die erste Hälfte, begonnen um 21 Uhr, hatte bereits 2,54 Millionen Personen vor die Geräte gelockt, hier wurden 12,4 Prozent Marktanteil gemessen – und somit ein Ergebnis, das man schon von den zurückliegenden RTL-Fußballübertragungen am Donnerstag kannte. Immer schwerer tut sich derweil das halbstündige "Blamieren oder kassieren", das die Zeit bis zum Anpfiff vertreiben soll. Das Quiz, begonnen um 20:15 Uhr, musste diesmal 6,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen akzeptieren, wenig wie nie seit dem Start bei RTL. Mit im Schnitt 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bewegte man sich auf dem Level der vergangenen Ausgaben.



In der Zielgruppe war eine weitere "GNTM"-Folge erster Verfolger von RTL im Primetime-Ranking. Die Casting-Show sicherte ProSieben starke 17,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Gegenüber der Vorwoche wurden vier Zehntel verloren. Die Gesamt-Reichweite stieg indes auf den bis dato zweitbesten Wert der laufenden Staffel – sie lag bei 1,71 Millionen.



An die Casting-Show schloss sich ab 22:55 Uhr ein Doppelpack inklusive Finale der Reality "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" an, mit 7,3 und 7,2 Prozent in der Zielgruppe ließ dieser aber Federn. 0,51 und 0,32 Millionen Personen sahen die Produktion, die schon bei Joyn erstverwertet wurde. Im Staffelschnitt kamen die zehn Folgen bei ProSieben auf 7,2 Prozent – ein allenfalls solider Wert.

ProSieben sicherte sich am Donnerstag übrigens 9,7 Prozent Tagesmarktanteil, RTL kam auf zwölf Prozent. Beim Kölner Privatsender fiel noch "RTL aktuell" am Vorabend mit seinem bisherigen Jahresbestwert auf. Die Nachrichtensendung sicherte sich starke 22,9 Prozent und beflügelte danach auch die Dailys "Alles was zählt" und "GZSZ" mit 11,4 und 14 Prozent in der klassischen Zielgruppe.





