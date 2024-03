Erneut sehr schöne Ergebnisse eingefahren hat Vox am Freitagabend mit mehreren Stunden von "Goodbye Deutschland". So kam eine zwischen 20:15 und 22:15 Uhr gesendete Episode auf tolle acht Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe eine anschließende Wiederholung noch für 6,4 Prozent gut war. Der durchschnittliche Zielgruppen-Tagesmarktanteil des Senders lag dennoch "nur" bei 6,2 Prozent – was auf ein paar Baustellen tagsüber zurückzuführen ist.

So ist die Frage erlaubt, ob Vox mit der Ausweitung der "CSI"-Schiene nicht übertrieben hat. Am Freitag zumindest erreichte "CSI: Den Tätern auf der Spur" nach 9:30 Uhr weniger als ein Prozent in der klassischen Zielgruppe, die um kurz nach 11 Uhr gestartete und drei Episoden umfassende "CSI: Miami"-Schiene kam auf Werte zwischen 0,9 und 3,3 Prozent.



Sehr schwer tat sich auch Kabel Eins mit US-Formaten. So drehte ein "MacGyver"-Fünferpack erst mit der letzten Folge am frühen Nachmittag auf: Sie kam auf etwas mehr als vier Prozent. Zuvor kam die US-Serie auf Quoten zwischen 0,7 und 1,8 Prozent. Weitaus schlimmer ist aber, dass kein Rezept für den Freitagabend in Sicht ist. Vier Folgen von "Navy CIS: L.A." gaben jedenfalls keine gute Figur ab. 1,5, 1,3, 1,1 und 1,6 Prozent sind schlicht zu wenig für die Ansprüche des Senders. Maximal 410.000 Menschen (22:20-Uhr-Folge) schauten zu.

Auf gute Werte kam der 007-Film "Sag niemals nie" bei ProSieben. Er erreichte zur Primetime im Schnitt 1,15 Millionen Leute, bei den klassisch Umworbenen standen 7,3 Prozent zu Buche. Mit Filmen gepunktet haben derweil auch die Spartensender RTL Super und Disney Channel: Bei ersterem erreichte "Auf immer und ewig" zur besten Ausstrahlungszeit gute 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei Zweiterem sicherte sich "Mulan" noch bessere 3,1 Prozent in der gleichen Altersklasse. RTLzwei holte mit "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" ordentliche 4,7 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;