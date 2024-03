am 18.03.2024 - 09:13 Uhr

Mit "Wer stiehlt Sarah Connor die Show?" ging am Sonntag die siebte Staffel von "WSMDS" zu Ende - und die Staffel-Bilanz fällt aus Quotensicht erneut sehr gut aus, auch wenn man die Rekordwerte aus dem Herbst vergangenen Jahres nicht mehr ganz erreichen konnte. So lag der Marktanteils-Schnitt der vorläufig gewichteten Quoten mit 20,5 Prozent etwa 1,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Die endgültigen Zahlen inklusive zeitversetzter Nutzung liegen erst in etwa einer Woche vor.

Die letzte Folge lag nun mit 19,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Mittelfeld - hatte mit dem Münster-"Tatort" im Ersten allerdings auch ungewöhnlich starke Konkurrenz, die "WSMDS" wenig anhaben konnte. Insgesamt schauten im Schnitt am Sonntag 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das lag genau im Staffel-Schnitt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 7,0 Prozent.

Marktanteils-Trend: Wer stiehlt mir die Show? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Dass ProSieben mit "Wer stiehlt mir die Show?" sonntags beim jungen Publikum so erfolgreich ist, schadet insbesondere Vox, wo "Kitchen Impossible" deutlich unter seiner früheren Quoten-Flughöhe sendet. Diesmal lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 7,8 Prozent - ein solider Wert, mehr aber nicht. Insgesamt sahen im Schnitt 0,95 Millionen Personen zu, minimal mehr als beim Allzeit-Tief eine Woche zuvor.

"WSMDS" war beim jungen Publikum jedenfalls der stärkste "Tatort"-Verfolger und rangierte weit vor der übrigen privaten Konkurrenz. Dort kam RTL mit dem Filmklassiker "Pretty Woman" auf 9,3 Prozent Marktanteil bei bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,8 Millionen aber in etwa genauso hoch wie bei ProSieben. Sat.1 musste sich mit insgesamt 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 6,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe für "Kingsman: The Golden Circle" zufrieden geben. Gar keine Chance hatten die Reimanns, die bei Kabel Eins nicht über 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kamen und damit noch hinter dem RTLzwei-Film "Contagion" (4,5 Prozent) rangierten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;