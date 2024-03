Jahrelang stand Pia Osterhaus in den Diensten der RTL-Gruppe, dort arbeitete sie für Formate wie "Stern TV", "Extra" oder auch "Team Wallraff". 2019 und 2021 war jeweils ihre eigene Sendung "Pia - Aus nächster Nähe" bei Vox zu sehen. Nun feierte die Reporterin ihre Premiere im ZDF-Programm. In "Die Tricks der Supermärkte" beschäftigte sie sich mit eben diesen - und das kam beim Publikum gut an. 3,22 Millionen Menschen schalteten zur besten Sendezeit ein, beim Gesamtpublikum entsprach das guten 12,8 Prozent Marktanteil.

Ebenfalls sehr gut lief es beim jungen Publikum: In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 11,3 Prozent Marktanteil ermittelt. Die 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersklasse bescherten dem ZDF den Primetime-Sieg, nur die "Tagesschau" war hier noch erfolgreicher. "Frontal" erreichte später insgesamt noch 2,23 Millionen Menschen sowie 9,1 bei allen und 8,7 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Richtig stark präsentierten sich am Vorabend zudem einmal mehr die "Rosenheim-Cops". Nachdem die Serie in den letzten beiden Wochen nur knapp unter der 4-Millionen-Marke hängen blieb, gelang jetzt der Sprung darüber. 4,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen starken 17,2 Prozent Marktanteil, die Serie war damit außerdem das reichweitenstärkste ZDF-Programm am Dienstag.

Und auch in der Nische ist das ZDF erfolgreich unterwegs gewesen. ZDFinfo erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,5 Prozent und war somit der erfolgreichste Spartenkanal. Schon ab dem Vorabend setzte man auf die Reihe "Das war dann mal weg", in der es um Dinge geht, die früher zum Alltag der Menschen gehörten, inzwischen aber fast vollständig verschwunden sind. Ab 21 Uhr lag die Reihe konstant bei mehr als 2 Prozent Marktanteil, als es kurz vor Mitternacht um das Hochrad oder auch den Tankstellenwart ging, wurden 4,0 Prozent gemessen. Danach steigerte sich die Reihe sogar noch weiter auf 5,6 Prozent. In der Daytime lag "ZDF-History" bei zeitweise 4,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;