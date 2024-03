Sowohl Sat.1 als auch RTL haben am Mittwochabend ihre jeweils am Mittwochabend gezeigten Formate zu Ende gebracht. Und beide Sender lagen damit auf einem Niveau: "Die Bachelors" verzeichnete mit der letzten Ausgabe 490.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, "Das große Promibacken" in Sat.1 kam auf 480.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Während es die Kuppelsendung damit auf 9,5 Prozent Marktanteil brachte, schaffte es die Backshow dank längerer Sendezeit auf 10,1 Prozent.

Insgesamt war die Sache schon eindeutiger: 1,72 Millionen Menschen wollten nämlich sehen, welcher Promi am besten backen kann. Das waren deutlich mehr als bei den "Bachelors", wo das Finale lediglich auf 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Das war aber immerhin die höchste Reichweite für die Kuppelsendung seit Ende Januar.

Und damit ist das Problem auch schon treffend beschrieben: Nach einem guten Start hat "Die Bachelors" schnell an Zugkraft verloren, teilweise waren nur noch einstellige Marktanteile beim jungen Publikum drin und es sahen nur etwas mehr als eine Million Menschen zu. Insgesamt unterhielten die zehn ausgestrahlten Ausgaben im Schnitt 1,32 Millionen Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 10,8 Prozent (alle Daten vorläufig gewichtet). Das ist ein solides, aber längst kein überragendes Ergebnis.

Deutlich zufriedener kann da schon Sat.1 sein: "Das große Promibacken" verzeichnete über die vergangenen Wochen hinweg durchschnittlich 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,1 Prozent. Gemessen am Ausgangsniveau des Senders ist das der größere Erfolg. Ob das Niveau in nächster Zeit zu halten sein wird, ist aber fraglich. Nach einem Osterspecial des "Promibackens" setzt Sat.1 erneut auf das zuletzt quotenschwache "Kühlschrank öffne dich!". Bei RTL gibt’s am kommenden Mittwoch erstmal "Die Passion" zu sehen.

An diesem Mittwoch ging es im Anschluss an die Primetime übrigens für beide Sender bergab. Bei RTL holten "RTL Direkt" und "Stern TV" noch 6,0 und 8,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. In Sat.1 war "Promis backen privat" noch zu 7,2 Prozent gut.

