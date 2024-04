980.000 Menschen haben sich am Dienstagabend zur besten Sendezeit die vorerst letzte Ausgabe der ProSieben-Show "Wer isses?" angesehen, 380.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damit bei 7,6 Prozent. "Wer isses?" fiel zum Abschluss also unter dem Senderschnitt, allerdings musste man auch gegen starke Fußball-Konkurrenz antreten. Mitte März lief es für eine Ausgabe sogar noch einen Tick schlechter - damals übrigens auch mit dem DFB-Pokal im Gegenprogramm.

Im Schnitt erreichten die fünf gezeigten Ausgaben etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Alle Daten sind vorläufig gewichtet, durch die endgültige Gewichtung der Quoten konnte die Show bislang allerdings nur wenig hinzugewinnen - wenn überhaupt. Unklar bleibt vorerst, ob diese Ausgangslage für eine weitere Staffel reicht. In der kommenden Woche übernehmen erst einmal Joko und Klaas mit ihren Kampf gegen ProSieben den Sendeplatz am Dienstagabend. Klaas erreichte an diesem Dienstag mit "Late Night Berlin" jedenfalls nur 4,4 Prozent.

Weiterhin überhaupt nicht in Gang kommt "Herz an Bord" bei Vox - und das kann angesichts der Quoten in den vergangenen Wochen nicht auf König Fußball geschoben werden. Auch wenn es für die neueste Ausgabe mit 4,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe etwas besser aussah: Auch damit kann man bei Vox überhaupt nicht zufrieden sein. Nur 590.000 Menschen waren zur besten Sendezeit dabei.

Damit lag Vox auch hinter RTLzwei, wo "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland" auf 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, beim jungen Publikum entsprach das immerhin 4,7 Prozent. Am Nachmittag war das Format außerdem zu 7,7 Prozent gut, danach überzeugte "Hartz und herzlich" mit 6,1 Prozent.

