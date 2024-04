am 04.04.2024 - 08:42 Uhr

Nach dem 1. FC Kaiserslautern hat nun auch Bayer Leverkusen den Einzug ins DFB-Pokalfinale geschafft. Die Elf von Trainer Xabi Alonso siegte am Mittwochabend recht deutlich in Höhe von 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Übertragen wurde das Match im ZDF, das damit auf 5,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, der Marktanteil lag bei starken 24,1 Prozent. Insgesamt lag die Reichweite damit aber etwas unter der des ersten Halbfinals, Saarbrücken und Kaiserslautern erreichten am Tag zuvor alleine im Ersten noch etwas mehr als 6 Millionen Menschen.

Dass auch das zweite Halbfinale die Marke von 6 Millionen Zuschauenden überspringen konnte, lag an Sky. Dort wurde das Spiel nämlich auch übertragen, beim Pay-TV-Sender versammelten sich noch einmal 240.000 Personen, was 1,0 bei allen und 2,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zur Folge hatte. Im ZDF waren 1,54 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren dabei, das entsprach 28,3 Prozent Marktanteil.

Am Vorabend meldete sich unterdessen auch "Besseresser" mit Sebastian Lege zurück - und dabei war das Format so erfolgreich wie nie zuvor. 2,41 Millionen Menschen sahen sich eine Folge zum "Urlaubsflair aus dem Supermarkt" an, das war die bislang höchste Reichweite, die das Format auf diesem Sendeplatz eingefahren hat. Angesichts von 10,9 Prozent Marktanteil lag Lege aber noch immer ein gutes Stück unter dem Senderschnitt. Beim jungen Publikum standen maue 6,1 Prozent auf dem Konto der Mainzer.

Das Erste schickte gegen den DFB-Pokal in der Primetime lediglich eine Film-Wiederholung ins Quoten-Rennen. "Familie mit Hindernissen" unterhielt immerhin 3,07 Millionen Menschen, damit waren 11,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Bei den Jüngeren wurden 7,4 Prozent gemessen. Meistgesehenes Format des Senders fernab der "Tagesschau" war "Wer weiß denn sowas?", das am Vorabend 3,16 Millionen Menschen erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;