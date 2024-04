Gute Nachrichten gleichermaßen für ProSieben wie auch für RTL. Zwei Show-Dinos haben bei den beiden Privatsendern eine positive Quotenentwicklung erlebt. Im ProSieben-Programm startete am Samstagabend zur besten Ausstrahlungszeit die inzwischen schon zehnte Staffel des einstigen Mega-Erfolgs "The Masked Singer". Der Start war auch deshalb besonders beobachtet worden, weil die zurückliegende Herbststaffel bekanntlich deutliche Quoteneinbußen hinnehmen musste. Damals kam keine Live-Show auf mehr als 14 Prozent bei den klassisch Umworbenen.

Die gute Nachricht: Die zehnte Staffel, mit der auch einige Veränderungen einhergingen, lief besser als jede Show aus Staffel neun. Gemessen wurden im Schnitt nun 15,5 Prozent Marktanteil. 0,67 Millionen Werberelevante schauten im Schnitt zu. Die Live-Sendung aus Köln war somit Primetime-Marktführer bei den klassisch Umworbenen. Insgesamt belief sich die durchschnittliche Reichweite auf 1,46 Millionen – das allerdings ist ein neuer Tiefstwert. Den Start der neunten Staffel hatten vergangenen November noch etwa 1,8 Millionen sehen wollen.



Zufrieden sein kann auch RTL: Die erste "Denn sie wissen nicht was passiert"-Show in diesem Jahr kam zur Primetime auf 1,82 Millionen Zusehende. Die Reichweite entsprach in etwa den Werten, die das Programm schon im zurückliegenden Dezember holte. Bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings sorgte die Live-Show für eine Überraschung. Sie generierte 14 Prozent, deutlich mehr als zuletzt. Erfolgreicher lief das Programm zuletzt im Januar 2023. Die Show verhalf zudem "Make Love, Fake Love" ab 0:35 Uhr zu guten 11,8 Prozent bei den Werberelevanten.

ProSieben schaffte es ab 23:35 Uhr noch einige Fans der maskierten Sängerinnen und Sänger bei der Stange zu halten. Mit seiner "Aftershow" kam der Sender auf gute 12,6 Prozent. Wenig verwunderlich also, dass die beiden Privatsender auch den Kampf um Platz eins in Sachen Zielgruppen-Tagesmarktanteil unter sich ausmachten. Am Ende lag RTL mit 10,7 klar vor ProSieben mit 8,7 Prozent.



Dritter wurde das ZDF mit sieben Prozent. Die Mainzer lagen insgesamt mit 13,9 Prozent in Front. Da half nicht zuletzt "Der Quiz-Champion", der auf 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und elf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. 3,59 Millionen Menschen sahen die von Johannes B. Kerner präsentierte Sendung.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;