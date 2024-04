Auf eine quotentechnisch durchaus gelungene erste Staffel von "Bratwurst & Baklava" im TV blickt ProSieben in diesen Stunden. Die vierte Folge sicherte sich am Mittwoch ab 21:25 Uhr im Schnitt nochmals 9,8 Prozent und bügelte somit die Delle der dritten Folge aus, die in der Vorwoche auf rund fünf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gefallen war. Im Schnitt kamen die vier Episoden des Formats somit auf rund achteinhalb Prozent Marktanteil. Die Folgen eins, zwei und vier sicherten sich dabei recht identische Reichweiten – am Mittwoch schauten linear im Schnitt 0,72 Millionen Personen zu.

Nicht zu schlagen war auch diesmal wieder Sebastian Pufpaff, dessen "TV total" ab 20:15 Uhr auf Sendung ging und sich mit 14,3 Prozent den Zielgruppen-Sieg sicherte. 0,63 Millionen Menschen schauten zu und bescherten der Produktion somit den Tagessieg bei den Jungen. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 1,22 Millionen.



Vox feierte vor allem zu späterer Stunde einen schönen Erfolg mit dem amerikanischen Krimi "CSI: Vegas": Nach 22:05 Uhr stiegen die Quoten der Spurensicherer auf 8,9 Prozent. Mit 0,3 Millionen Zuschauenden zwischen 14 und 49 Jahren hatte diese Episode die gleiche Zielgruppen-Reichweite wie die ab 20:15 Uhr ausgestrahlte Ausgabe. Diese holte schon sieben Prozent, nach 21:10 Uhr waren die Quoten auf 7,7 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 0,99, 1,08 und 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ermittelt.

Bei Nitro punkteten zur besten Sendezeit "Die Unfassbaren 2" – hier standen bei den 14- bis 49-Jährigen gute 3,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Der Film sicherte sich insgesamt 0,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren. Der ab 22:45 Uhr gezeigte Film "Die Jury" kam dann noch auf 2,7 Prozent bei den Jüngeren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;