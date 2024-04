Es ist inzwischen zur Ausnahme geworden, dass sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund gleichzeitig am Samstagnachmittag in der Bundesliga spielen. Eine solche Ausnahme gab es aber an diesem Samstag – und diese machte sich prompt auch in den Sky-Quoten bemerkbar. Sky sicherte sich mit den Übertragungen der fünf Einzelspiele ab 15.30 Uhr und der Konferenz addiert 25,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und somit die stärkste Quote der laufenden Saison – nicht einberechnet sind hier die Sportsbars und die mobile Nutzung via Sky Go. Auf herkömmlichem Wege schauten 1,25 Millionen Menschen die Nachmittagsspiele bei Sky.

Stark gefragt war am Abend dann auch das Topspiel zwischen Stuttgart und Frankfurt, das auf 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. 0,56 Millionen Menschen schauten zu. Das Live-Spiel stieg parallel zur "Sportschau" im Ersten, die allerdings nicht an das starke Ergebnis vom ersten April-Samstag anknüpfte. 3,11 Millionen Menschen schalteten die Traditionssendung ein, am 6. April waren es noch mehr als 3,6 Millionen gewesen. Damals berichtete die "Sportschau" aber auch noch über die überraschende FCB-Niederlage gegen Heidenheim. Die Quoten fielen aber auch an diesem Wochenende stark aus: Ermittelt wurden 21,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 16,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.



Für gute Quoten sorgte zudem der FC Schalke 04 bei Sport1 – ab 20:30 Uhr kickte dieser gegen Nürnberg und allein 0,48 Millionen Menschen schauten im Free-TV. Die gemessene Quote des Zweitliga-Spiels lag bei 2,1 Prozent im Gesamtmarkt und 3,2 Prozent bei den Umworbenen.

Tagessieger um 20:15 Uhr wurde übrigens wenig überraschend ein erneut starker "Wilsberg"-Krimi im Zweiten, für den sich 5,98 Millionen Menschen entschieden. Somit sicherte sich der Sender vom Lerchenberg 26,1 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden etwas mehr als neun Prozent festgestellt.

