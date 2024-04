1,20 Millionen Menschen haben sich am Dienstagabend den Auftakt in die neue "Sing meinen Song"-Staffel bei Vox angesehen, in Ausgabe eins der Show ging es um die Songs von Juli, die von den Musikerinnen und Musikern neu interpretiert wurden. Eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was hier zu 9,8 Prozent Marktanteil führte.

"Sing meinen Song" hat damit zum Start in die neue Staffel einen zweistelligen Marktanteil zwar knapp verpasst, der Sprung über die Marke von 10 Prozent gelang in den zurückliegenden Jahren aber ohnehin nur noch in Ausnahmefällen. Wenn Vox die nun erzielten Werte in den kommenden Wochen halten kann, wird man damit in Köln wohl mehr als zufrieden sein. Im vergangenen Jahr lief es zum Auftakt noch etwas besser, danach gingen Reichweiten und Marktanteile aber noch spürbar zurück. "Die Juli-Story" war für den Sender am späten Abend allerdings kein Erfolg mehr, nur 5,6 Prozent Marktanteil wurden damit gemessen.

In der Primetime lag Vox allerdings auf einem Niveau mit RTL, wo "Bauer sucht Frau International" ebenfalls auf 9,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam. Insgesamt spielte die Kuppelsendung angesichts von 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings in einer anderen Liga. Stärkster Sender beim jungen Publikum war ProSieben: "Joko & Klaas gegen ProSieben" erreichte dort 680.000 Zuschauende im Alter zwischen 14 und 49, das entsprach 14,7 Prozent Marktanteil. 1,13 Millionen sahen insgesamt zu.

Am späten Abend musste "Late Night Berlin" dann einiges vom Erfolg abgeben, erreichte aber immerhin noch 8,6 Prozent Marktanteil. 310.000 Menschen sahen sich die Sendung von Klaas Heufer-Umlauf noch an. Bei RTL brachte es "Extra" am späten Abend noch auf eine Reichweite in Höhe von 1,04 Millionen, der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent.

Land unter hieß es derweil mal wieder in der Primetime von Sat.1. "The Irrational" erreichte dort nur 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Navy CIS" fiel danach noch auf 3,1 Prozent zurück. Damit lag man auch hinter RTLzwei, wo "Armes Deutschland" schon zum Start auf 5,7 Prozent kam und sich mit einer weiteren Ausgabe auf 8,8 Prozent steigerte. Nach Mitternacht lag RTLzwei mit seiner Sozialdoku sogar bei zweistelligen Werten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;