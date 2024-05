Etwas mehr erhofft haben könnte sich Kabel Eins zum Start der neuen Staffel von "Yes, we camp". Die Produktion sicherte sich zum Staffelauftakt am Sonntag um 20:15 Uhr zwar 4,7 Prozent Marktanteil und somit per se ein ordentliches Ergebnis. Allerdings: Jede Folge, die 2023 am Sonntagabend gesendet wurde, lief stärker. Die damalige Staffel hatte im Schnitt sogar knapp sechseinhalb Prozent Marktanteil erzielt, davon war man jetzt ein gutes Stück entfernt. 0,74 Millionen Menschen sahen den Staffelauftakt im Schnitt.

Am Sonntagabend reihte sich Kabel Eins somit unter anderem hinter RTLzwei ein, das mit deutschen Komödien überraschend gefragt war. So erreichte der um 20:15 Uhr gestartete Film "Männertag" 6,6 Prozent Marktanteil bei den Jungen. Rund 700.000 Menschen schalteten ein. "Männerhort" schloss sich ab 22 Uhr an und kam noch auf 4,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Am späteren Abend fiel RTLzwei somit also hinter Kabel Eins zurück. Dort drehte "Abenteuer Leben am Sonntag" gut auf und sicherte sich 7,1 Prozent Marktanteil.



Vox fuhr mit einer weiteren "Grill den Henssler"-Folge gut: Sie erreichte 7,5 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. 1,31 Millionen Menschen schauten zu. "Prominent" schloss sich schließlich am späteren Abend mit sogar acht Prozent bei den Jüngeren ein.

Tele 5 sicherte sich ebenfalls am späteren Abend gute Werte: "Tremors: Shrieker Island" kam nach 22:30 Uhr auf 3,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Die im Vorfeld gesendeten "Mothman Prophezeihungen" hatten derweil 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

