Ein Tagesmarktanteil von 9,4 Prozent hat RTL am Sonntag bereits gereicht, um die Marktführerschaft in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zu ergattern. Dabei legte der Sender erst ab dem späten Nachmittag los: So erreichte "Exclusiv - Weekend" um 17:45 Uhr mit 15,1 Prozent Marktanteil den besten Wert seit fast drei Jahren, ehe sich "RTL aktuell" sogar auf starke 21,1 Prozent steigerte. Durchschnittlich 2,59 Millionen Menschen sahen die Nachrichten.

In diesem Windschatten schwang sich dann auch "Der Knochenknacker - Tierisch verrenkt" zu einem Bestwert auf: Immerhin noch 10,8 Prozent betrug der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - das waren über zwei Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Und auch in der Primetime lief es für RTL gut: Mit dem Tagessieg hatte der Sender zwar nichts zu tun, dennoch schlug sich "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" zur besten Sendezeit mit einem Marktanteil von 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr wacker.

Ab 22:51 Uhr beflügelte schließlich noch einmal "Stern TV am Sonntag" die Quoten: Mit dem Auftritt von Heinz Hoenigs Ehefrau Annika, die sich über den Gesundheitszustand ihres Mannes äußerte, erzielte das Magazin sehr gute 14,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und damit den zweitbesten Wert des Jahres. Insgesamt blieben am späten Abend im Schnitt noch 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um das Magazin mit Dieter Könnes zu sehen.

Marktanteils-Trend: Stern TV am Sonntag

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Gute Primetime-Quoten gab es aber auch für ProSieben, wo der Spielfilm "Suicide Squad" um 20:15 Uhr mit 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete. Deutlich dahinter landete "James Bond 007 - Spectre" in Sat.1, das nur 7,0 Prozent Marktanteil erzielte und sich damit knapp hinter der Vox-Show "Grill den Henssler" platzierte. Diese kam auf 7,3 Prozent. Deutlich dahinter: "Er ist wieder da" bei RTLzwei mit 4,6 Prozent und Yes, we camp!" in Kabel Eins mit 4,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;