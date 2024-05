Auch in der 17. Staffel blieb "Let's Dance" für RTL ein voller Erfolg - und zwar sowohl mit Blick aufs jungen Publikum als auch auf die Gesamt-Reichweiten. Das Finale verfolgten am Freitagabend nun 4,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, womit der bisherige Staffel-Bestwert aus der Auftaktfolge "Wer tanzt mit wem?" nochmal um fast 200.000 überboten wurde. Nur das ZDF hatte mit seinen Krimis

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 21,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 24,9 Prozent erzielt. Wenn man nur die vorläufig gewichteten Werte vergleicht, dann war das der höchste Marktanteil in der klassischen Zielgruppe seit drei Jahren. In der von RTL eigentlich angepeilten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 22,9 Prozent.

Die absolute Reichweite des Finales blieb allerdings leicht um 170.000 hinter dem vorläufig gewichteten Vorjahreswert zurück, auch im gesamten Staffelschnitt war die Reichweite leicht rückläufig. Vergleicht man nur die vorläufig gewichteten Zahlen, dann beträgt das Minus 280.000 - allerdings fallen in diesem Jahr die nachträglichen Aufschläge durch zeitversetzte Nutzung und Livestreams etwas höher aus als in den vergangenen Jahren, wodurch sich diese Lücke noch ein Stück weit wieder schließt. In den vergangenen Wochen kamen meist nachträglich noch zwischen 300.000 und 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, das dürfte in den letzten beiden Wochen, für die die Zahlen noch fehlen, wohl nicht wesentlich anders sein. Einen Vergleich der endgültig gewichteten Staffel-Schnitte werden wir dann aber erst am Montag übernächster Woche nachliefern.

Doch nochmal zurück zum gestrigen Abend: Auch das nachfolgende "Exclusiv Spezial" ab 0:27 Uhr war mit im Schnitt 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und Marktanteilen von 23,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen stark und verlängerte den "Let's Dance"-Erfolg bis kurz vor 1 Uhr nachts. Kein Wunder also, dass RTL nicht nur den Abend, sondern auch die Tagesmarktanteile dominierte. Bei den 14- bis 49-Jährigen deklassierte RTL mit einem Tagesschnitt von 16,7 Prozent die Konkurrenz regelrecht. Das zweitplatzierte ZDF brachte es nur auf 7,3 Prozent. Beim Gesamtpublikum lag RTL mit 14,1 Prozent nur knapp hinter dem ZDF, das mit 15,2 Prozent Tagesmarktführer wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;