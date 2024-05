Während das Erstliga-Relegationsspiel zwischen Bochum und Düsseldorf eine klare Sache mit einem 3:0-Sieg für Fortuna Düsseldorf war, machten es Jahn Regensburg und der SV Wehen Wiesbadener am Freitagabend spannender und trennten sich letztlich Unentschieden mit 2:2. Was hingegen bei beiden Relegations-Spielen zu beobachten war: Das Interesse an den Sat.1-Übertragungen fiel merklich geringer aus als in den vergangenen Jahren.

Die erste Halbzeit verfolgten am Freitagabend im Schnitt 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten waren dann im Schnitt 1,99 Millionen mit dabei. Zum Vergleich: Als sich im vergangenen Jahr Wiesbaden und Bielefeld gegenüber standen, hatten noch 1,83 bzw. 2,71 Millionen Fußball-Fans die beiden Hälften eingeschaltet, beim Hinspiel 2022 zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden stieg die Reichweite in der zweiten Hälfte gar auf über drei Millionen.

In diesem Jahr reichte es nun für Marktanteile von 6,2 und 8,6 Prozent beim Gesamptublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zunächst 8,6 und dann 10,2 Prozent Marktanteil erzielt. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 beliefen sich die Marktanteile auf 6,7 und 9,2 Prozent. Während das solide Zahlen waren, interessierten sich für die Berichterstattung drumherum nur wenige: Die Highlight-Sendung im Anschluss hielt nur 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sat.1, die Marktanteile sackten prompt auf ganz schwache 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

Eine überraschend gute Nachricht kommt aber aus dem Vorabend: "Die Landarztpraxis" erreichte dort neue Staffel-Bestwerte. 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten die neueste Folge ein, der bisherige Staffelschnitt liegt (vorläufig gewichtet) nur bei 560.000. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 7,9 Prozent sogar so hoch aus wie noch nie - also auch höher als bei jeder Episode aus Staffel 1 (wenn man auch hier nur die vorläufig gewichteten Zahlen als Vergleich nimmt).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;