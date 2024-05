Der VfL Bochum hat es doch noch geschafft. Trotz der 3:0 Niederlage im Relegations-Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf rettete sich die Mannschaft am Montag während des Rückspiels in die Verlängerung und ins anschließende Elfmeterschießen, wo man schließlich den Verbleib in der 1. Bundesliga klar machte. Für Sat.1 hätte es wohl nicht besser kommen können: Durch den spannenden Spielverlauf waren die Quoten vor allem hintenraus fantastisch.

Schon die erste Halbzeit erreichte im Schnitt 3,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 970.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 18 Prozent, insgesamt wurden 12,0 Prozent gemessen. Danach ging es noch deutlich nach oben, wobei die Quoten für die zweite Halbzeit, die Verlängerung und das Elfmeterschießen gemeinsam ausgewiesen werden. Es ist also nur ein Blick auf die Werte während dieser gesamten Zeit möglich.

Letztlich stieg die Reichweite auf 4,41 Millionen und auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 1,53 Millionen nach oben. Die Menschen wollten also ganz augenscheinlich sehen, ob Bochum tatsächlich die Sensation gelingt oder ob Düsseldorf doch noch die Kurve bekommt. Mit 20,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lag die Strecke weit über Sat.1-Normalwerten, beim jungen Publikum waren richtig starke 31 Prozent drin. Damit konnte man auch die Werte des Hinspiels deutlich übertreffen.

Es ist davon auszugehen, dass die Marktanteile und wahrscheinlich auch die Reichweiten erst ganz am Ende ihren Höhepunkt erreicht hatten - die Entscheidung fiel schließlich erst im Elfmeterschießen und auch dort war es lange spannend. Mit der Nachberichterstattung erreichte Sat.1 jedenfalls noch 1,59 Millionen Menschen, in der klassischen Zielgruppe waren damit 21,4 Prozent Marktanteil drin. Bei Sky kam die Übertragung der Partie übrigens noch zusätzlich auf 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Pay-TV-Sender holte damit sehr gute 3,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es am Montag keinen Weg vorbei an der Relegation, insgesamt hatte die "Tagesschau" noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als König Fußball in Sat.1. Das ZDF unterhielt zur besten Sendezeit mit dem Krimi "Dunkle Wasser" 4,28 Millionen Menschen und blieb damit ebenfalls hinter den Werten aus dem zweiten Teil der Fußball-Übertragung in Sat.1 hängen, über die erzielten 16,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man sich in Mainz aber trotzdem freuen.

Im Ersten war ab 20:15 Uhr die Doku "24 h D-Day" zu sehen, die es auf eine gute Reichweite in Höhe von 2,42 Millionen brachte, damit holte der Sender 9,6 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden immerhin 8,6 Prozent gemessen. "Hart aber fair" verlor danach jedoch an Zugkraft und kam nur noch auf 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 7,9 (gesamt) und 5,8 Prozent (14-49).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;