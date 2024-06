Dass die lineare TV-Reichweite sinkt, ging auch an der zurückliegenden Staffel von "Let's Dance" nicht gänzlich spurlos vorüber: Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten (also inklusive Livestreams und drei Tagen zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg), lag die durchschnittliche Reichweite mit 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um etwa 200.000 niedriger als noch im vergangenen Jahr. Und trotzdem gewann das Format für RTL im 17. Jahr weiter an Bedeutung - denn andere verloren offenbar stärker, die Marktanteile stiegen somit weiter an.

Satte 22,1 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt - so viel wie noch nie seit der ersten Staffel im Jahr 2006. Blickt man auf die Altersgruppe 14-59, dann fiel der Marktanteil mit 19,9 Prozent nach RTL-Angaben (eigene Vergleichsdaten fehlen uns hier) zumindest so hoch aus wie seit 2011 nicht mehr. Und der Marktanteil beim Gesamtpublikum war mit 17,5 Prozent so hoch wie seit elf Jahren nicht mehr. Die Staffelbestwerte wurden dabei übrigens mit der Finalshow aufgestellt, die im Schnitt 4,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 25,4 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.05.

22:30 4,34

(+0,74) 20,8%

(+2,3%p.) 1,27

(+0,41) 25,4%

(+5,7%p.) ZDF Magazin Royale 24.05.

23:03 1,96

(+0,46) 11,5%

(+2,1%p.) 0,78

(+0,31) 18,5%

(+5,7%p.) Nuhr im Ersten 23.05.

22:56 2,24

(+0,29) 16,8%

(+1,5%p.) 0,24

(+0,02) 8,5%

(+0,1%p.) Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014 25.05.

22:40 3,26

(+0,27) 17,7%

(+0,9%p.) 1,26

(+0,16) 29,2%

(+1,9%p.) Let's dance - Das große Finale 24.05.

20:14 4,43

(+0,26) 21,5%

(+0,2%p.) 1,17

(+0,12) 25,4%

(+0,5%p.) DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen 25.05.

19:59 8,21

(+0,26) 34,2%

(+0,2%p.) 2,13

(+0,09) 43,5%

(+0,1%p.) Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014 25.05.

23:09 2,76

(+0,25) 17,9%

(+1,1%p.) 1,05

(+0,13) 28,4%

(+2,1%p.) Dr. Nice 26.05.

20:15 4,82

(+0,23) 18,2%

(+0,4%p.) 0,55

(+0,03) 10,1%

(+0,2%p.) Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland 20.05.

20:15 6,19

(+0,23) 23,0%

(+0,2%p.) 1,03

(+0,06) 19,7%

(+0,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 23.05.

20:15 1,79

(+0,23) 7,5%

(+0,7%p.) 0,94

(+0,15) 17,1%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.05.-26.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Neben den üblichen Verdächtigen "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" fällt im Ranking der Sendungen mit dem höchsten nachträglichen Aufschlag auch der DFB-Pokalfinalabend im Ersten ins Auge. Für das Spiel selbst wird nun eine Reichweite von 8,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer angegeben, nachdem vorläufig gewichtet zunächst 7,95 Millionen zu Buche standen. Hier macht sich wohl auch der Effekt bemerkbar, dass Livestreams in der Mediathek nun in die Daten mit einbezogen werden. An den Marktanteilen änderte sich dadurch wenig.

Allerdings gewann auch die Doku "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014 noch rund eine viertel Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu - hier dann wohl wieder stärker durch zeitversetzte Nutzung. Besonders beim jungen Publikum zogen dadurch die Marktanteile auch nochmal kräftig um etwa zwei Prozentpunkte an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 24.05.

23:03 1,96

(+0,46) 11,5%

(+2,1%p.) 0,78

(+0,31) 18,5%

(+5,7%p.) heute-show 24.05.

22:30 4,34

(+0,74) 20,8%

(+2,3%p.) 1,27

(+0,41) 25,4%

(+5,7%p.) Die Landarztpraxis 23.05.

18:58 0,74

(+0,18) 4,3%

(+0,9%p.) 0,22

(+0,13) 7,2%

(+3,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 24.05.

19:38 2,29

(+0,16) 11,1%

(+0,6%p.) 0,65

(+0,10) 18,8%

(+2,2%p.) Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014 25.05.

23:09 2,76

(+0,25) 17,9%

(+1,1%p.) 1,05

(+0,13) 28,4%

(+2,1%p.) Bluey 23.05.

18:05 0,12

(+0,05) 0,9%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,04) 2,4%

(+2,0%p.) Alles was zählt 24.05.

19:07 1,73

(+0,11) 9,7%

(+0,4%p.) 0,34

(+0,06) 12,6%

(+1,9%p.) Markus Lanz 22.05.

23:15 1,31

(+0,11) 13,2%

(+0,7%p.) 0,16

(+0,05) 7,6%

(+1,9%p.) Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014 25.05.

22:40 3,26

(+0,27) 17,7%

(+0,9%p.) 1,26

(+0,16) 29,2%

(+1,9%p.) Markus Lanz 23.05.

22:59 1,63

(+0,12) 14,2%

(+0,4%p.) 0,27

(+0,06) 10,6%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.05.-26.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei der "Landarztpraxis" ist der sehr hohe Nachschlag für die Donnerstagsfolge eine recht schwer erklärbare Ausnahme, bei den übrigen Folgen war deutlich weniger Bewegung drin. Hier gilt es erstmal, die Bewegungen über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Der Wochenschnitt fiel mit 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber gar nicht so schlecht aus - bestehend allerdings aus zwei aus Quotensicht sehr schwachen und zwei richtig starken Folgen.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;