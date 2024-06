am 04.06.2024 - 09:20 Uhr

Mehr als neun Millionen Menschen haben sich am Montagabend den Testkick der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine im Ersten angesehen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 45,8 Prozent (DWDL.de berichtete). Einige Sender setzten in weiser Voraussicht auf Wiederholungen und fuhren damit solide bis gut. In Sat.1 schickte man dennoch das neue "Der große Urlaubscheck - Unsere Schnäppchenziele 2024" auf Sendung - und ging damit prompt baden.

Nur 730.000 Menschen interessierten sich für die von Elena Uhlig moderierte Reportage, das entsprach 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit war der Tiefpunkt des Abends aber noch nicht erreicht: Die "Focus TV-Reportage" fiel später sogar noch auf 2,4 Prozent. Die "Big Brother"-Entscheidungsshow, die erst nach Mitternacht begann, holte nur noch 1,8 Prozent.

Andere Sender hatten gegen die Fußball-Übertragung mehr Erfolg: RTL zeigte eine alte Ausgabe von "Undercover Boss" und erreichte damit die meisten jungen Menschen. Die erzielten 7,4 Prozent sind zwar kein außergewöhnlich gutes Ergebnis, aber sicher eines, mit dem man leben wird können. 1,35 Millionen Menschen sahen zu. In der Früh erzielte zudem "Punkt 6" einen neuen Rekord, 19,5 Prozent Marktanteil wurden gemessen - besser lief es noch nie. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen entsprachen die 17,7 Prozent einem Bestwert. Im weiteren Verlauf des Vormittags ging es aber schnell bergab: "Punkt 7" lag in der klassischen Zielgruppe nur noch bei 10,1 Prozent, "Punkt 8" bei 8,6 Prozent.

Doch zurück in die Primetime, wo unter anderem auch ProSieben auf eine Erstausstrahlung setzte: "Young Sheldon" unterhielt 520.000 Personen, beim jungen Publikum waren damit 7,6 Prozent drin. Drei alte Folgen blieben teils deutlich unter diesem Niveau. Drei frische Folgen von "How I Met Your Father" schwankten später noch zwischen 1,6 und 3,3 Prozent.

Die höchste Gesamtreichweite fernab des Fußballs holte derweil das ZDF - und das ebenfalls mit einer Wiederholung. "Der Gejagte - Im Netz der Camorra" sahen sich 3,12 Millionen Personen an, damit erreichten die Mainzer 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch das "heute journal" lag im Anschluss noch bei einem knapp zweistelligen Ergebnis, "The Tourist" fiel ab 22:15 Uhr aber auf schlechte 6,4 Prozent zurück.

Und auch bei RTLzwei setzte man auf Wiederholungen. "Die Geissens" blieben zu Beginn der Primetime zwar noch bei mageren 3,2 Prozent hängen, drei weitere Ausgaben der Dokusoap steigerten sich dann aber auf mehr als 4 Prozent. In der Spitze sahen mehr als eine halbe Million Menschen zu und es wurden 4,6 Prozent Marktanteil gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;