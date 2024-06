Schon zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 legte ProSieben das einstige Raab-Event "Autoball" nach acht Jahren Pause wieder auf und fuhr damit gute Quoten ein. Insofern war es nur folgerichtig, dass anlässlich der kommende Woche startenden Europameisterschaft nun auch eine "Autoball-EM" ausgetragen wurde. Und die bis etwa 1:30 Uhr in der Nacht gezogene Veranstaltung bescherte ProSieben auch diesmal wieder erfreuliche Marktanteile.

So reichte es in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen für einen Marktanteil von 14,2 Prozent, das war sogar wieder etwas mehr als im Dezember 2022, als (vorläufig gewichtet) 13,6 Prozent erzielt worden waren. Die absolute Reichweite fiel allerdings noch ein Stück geringer aus als damals: Im Schnitt waren diesmal nur 0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, 160.000 weniger als vor eineinhalb Jahren. Betrachtet man die Netto-Reichweite - also die Zahl der Personen, die zumindest kurz reingeschaltet haben - fiel die am Samstag angesichts der extrem langen Sendedauer mit 4,83 Millionen erwartungsgemäß ungleich höher aus. ProSieben wurde dank der starken Primetime auch Tagesmarktführer beim jungen Publikum.

Doch nicht nur ProSieben konnte am Samstagabend punkten, auch Sat.1 fuhr mit dem Film "Catweazle" ziemlich gut und erzielte einen weit über Senderschnitt liegenden Marktanteil von 11,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe - und in der vom Sender selbst fokussierten erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 11,7 Prozent sogar noch etwas besser aus. Insgesamt sahen 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Auch RTLzwei punktete mit seinem Filmprogramm und holte mit "Scary Movie 2" starke 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Während man bei RTLzwei auch mit den 4,7 Prozent Marktanteil für den zweiten Film des Abends, "The Watch - Nachbarn der 3. Art", zufrieden sein kann, ging's für Sat.1 nach "Catweazle" allerdings steil nach unten: "Vacation Friends" kam ab 22:10 Uhr nicht über 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Für Vox begannen die Probleme nicht erst am späten Abend: Die vierstündige Doku "Mythos Model - Schön allein reicht nicht" stieß nur auf sehr wenig Interesse: Mehr als 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht zu holen, insgesamt schauten nur 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Damit sortierte man sich noch hinter Kabel Eins ein, wo "9-1-1 Notruf L.A." zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht zwischen 360.000 und 470.000 Personen erreichte. Die Marktanteile beim jungen Publikum pendelten zwischen mageren 2,4 und 3,4 Prozent. Und für RTL-Verhältnisse lief es auch dort nicht gut: Vier alte Folgen von "Alarm für Cobra 11" erreichten zwischen 670.000 und 780.000 Personen, die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen zwischen 5,9 und 7,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;