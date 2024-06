Auch wenn Alexander Zverev am Sonntag das Finale der French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren hat - die Freude dürfte am Tag danach bei Eurosport trotzdem riesig sein. Das hängt mit den Spitzen-Quoten zusammen, die das Tennis-Match verzeichnete und dem Sender damit den drittbesten Tag in seiner Sendergeschichte bescherte.

Konkret brachte es Eurosport am Sonntag auf einen herausragenden Tagesmarktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, womit man den siebten Platz im Sender-Ranking belegte - noch vor RTLzwei und Kabel Eins. Über die Quoten des Finals konnte Eurosport zunächst allerdings nicht jubeln, weil bis zum frühen Nachmittag noch kein Sendeprotokoll für den Sonntag vorlag.

Inzwischen ist klar: Durchschnittlich 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Partie über mehr als vier Stunden hinweg, in der Spitze waren nach Angaben von Eurosport sogar bis zu 2,23 Millionen Fans dabei. Während der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum hervorragende 11,5 Prozent betrug, waren in der klassischen Zielgruppe sogar fulminante 17,6 Prozent drin, womit Eurosport über weite Strecken hinweg Marktführer am Nachmittag war.

"Wir haben lange, aber sehr gerne auf einen solchen Tennis-Feiertag gewartet", so Jochen Gundel, Director Sport GSA bei Warner Bros. Discovery. "Sascha Zverev und Carlos Alcaraz haben uns jetzt einen solch historischen Festtag beschert. Und ich bin besonders stolz auf unser Eurosport-Team, das diesen Thriller allen Tennis-Fans auf Weltklasse-Niveau präsentiert hat. Wir freuen uns, dass wir so dazu beitragen können, das Tennis-Fieber in Deutschland anzufachen - und natürlich noch mehr, dass wir über zwei Millionen Menschen für unsere Übertragung begeistern konnten." Diesen Schwung wolle man nun mitnehmen "in einen einzigartigen Sport-Sommer", der bei Eurosport auch die Olympischen Spiele und die Tour de France umfasst.

Noch besser als am Sonntag lief es für Eurosport übrigens nur am 20. Juli 1997 mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent in der Zielgruppe. Damals hatte Jan Ullrich das Gelbe Trikot in den Alpen verteidigt und letztlich den Tour-de-France-Sieg geholt. Am 24. August 1999 erzielte Eurosport zudem schon einmal einen Tagesmarktanteil von 4,6 Prozent - hier sorgte die Leichtathletik-WM aus Sevilla für Spitzen-Quoten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;