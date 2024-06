24,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland am Freitag vorletzter Woche im Schnitt im ZDF - Public Viewing nicht mitgerechnet. Das sagt zumindest nun die endgültig gewichtete Quote der AGF, die um rund 1,7 Millionen höher ausfiel als die am Morgen danach veröffentlichte vorläufige Zahl. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog damit noch um 3,1 Prozentpunkte auf 72,1 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es um 3,6 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent nach oben.

Dieser nachträgliche Aufschlag ist erheblich höher, als man das aus früheren Turnieren gewohnt ist - was unter anderem wohl auch daran liegen dürfte, dass seit diesem Jahr nun auch die Livestream-Nutzung in den Mediatheken in die endgültig gewichteten Quoten mit eingerechnet wird. Die AGF weist zudem etwa darauf hin, dass es "aufgrund von Anpassungen bei der Datenproduktion der GfK" (...) bei einigen Live-Übertragungen bei ZDF und RTL vom 14.-17.6. zu einem überdurchschnittlichen Anstieg der Leistungswerte nach Integration der entsprechenden endgültigen Daten kommen" könne. Hintergrund ist, dass die EM-Spiele parallel auch auf vielen kleineren, auch fremdsprachigen Sendern übertragen werden und es durchs Audio-Matching hier in diesem Zeitraum zu fehlerhaften Zuordnungen gekommen war, die nach der Qualitätskontrolle der Daten korrigiert wurden.

Der nachträgliche Reichweiten-Aufschlag beim Deutschland-Spiel fiel absolut mit +1,7 Millionen natürlich sehr hoch aus, prozentual gesehen war es aber ein letztlich trotzdem überschaubares Plus von 7,6 Prozent. Die anderen Spiele vom ersten Wochenende ohne deutsche Beteiligung im Ersten und im ZDF legten nachträglich noch zwischen 2,8 und 4,3 Prozent zu. Absolut am deutlichsten war der nachträgliche Zuwachs bei der Partie Italien - Albanien, die am Samstagabend im Ersten nachträglich noch die 10-Millionen-Marke übersprang.

Die erste RTL-Übertragung am Sonntagnachmittag profitierte deutlich weniger stark: Nach der endgültigen Gewichtung der Daten stieg die Reichweite während der ersten Halbzeit um rund 50.000 auf 5,34 Millionen, während der wzeiten Halbzeit um rund 80.000 auf 6,84 Millionen, die Marktanteile waren sogar eher ganz leicht rückläufig. Die ZDF-Spiele am Vorabend und Abend gewannen am Sonntag jeweils noch 340.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA sportstudio live-UEFA Euro 2024: Deutschl.-Schottland 14.06.

21:02 24,18

(+1,70) 72,1%

(+3,1%p.) 9,12

(+0,75) 85,9%

(+3,6%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Moderation 14.06.

20:51 20,30

(+0,57) 65,5%

(+0,2%p.) 7,68

(+0,31) 81,4%

(+0,2%p.) heute journal / Wetter 14.06.

21:52 22,71

(+0,51) 68,1%

(-0,2%p.) 8,62

(+0,30) 81,8%

(-0,1%p.) Fußball-EM Männer: Italien - Albanien 15.06.

21:00 10,13

(+0,42) 40,4%

(+0,3%p.) 3,66

(+0,25) 57,7%

(+0,5%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Eröffnungsfeier 14.06.

20:45 15,01

(+0,34) 51,2%

(-0,2%p.) 5,76

(+0,21) 72,8%

(-0,4%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Slowenien-Dänemark 16.06.

18:00 8,19

(+0,34) 39,1%

(+0,8%p.) 2,39

(+0,14) 50,8%

(+0,8%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Serbien-England 16.06.

21:01 12,18

(+0,34) 44,1%

(+0,1%p.) 4,46

(+0,17) 59,9%

(+0,0%p.) Tagesthemen 15.06.

21:51 9,69

(+0,30) 38,0%

(+0,1%p.) 3,52

(+0,19) 54,9%

(+0,3%p.) Fußball-EM Männer: Spanien - Kroatien 15.06.

18:00 7,95

(+0,29) 44,9%

(+1,3%p.) 2,47

(+0,16) 60,4%

(+1,3%p.) heute journal / Wetter 16.06.

21:49 11,82

(+0,27) 42,0%

(+0,1%p.) 4,33

(+0,15) 56,1%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.06.-16.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die größten Änderungen bei den Marktanteilen beim jüngeren Publikum, dann spielen die EM-Übertragungen mit Ausnahme des Deutschland-Spiels generell keine so große Rolle, stattdessen findet man spätabendliche Talks von Lanz und Maischberger, die zwischen 1,5 und 2,2 Prozentpunkte drauflegen konnten, Satire-Sendungen wie "Extra 3" und "Die Anstalt", erneut die Freitags-Folge von "GZSZ" und zudem auch wieder doppelt die "Landarztpraxis" von Sat.1.

Was es auffälligerweise anders als in den letzten Wochen diesmal nicht in die Top 10 geschafft hat, waren Halbfinale und Finale von "Germany's Next Topmodel". Hier fiel die zeitversetzte Nutzung niedriger aus als bei normalen Folgen. Das durch den ungewohnten Sendeplatz am Dienstagabend ohnehin etwas schwächere Halbfinale am Dienstagabend steigerte sich nachträglich noch um 1,4 Prozentpunkte auf 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Finalshow legte um 1,1 Prozentpunkte zu - und verpasste damit die 20-Prozent-Hürde ganz knapp.

Die Gesamt-Reichweite des Finales lag mit 1,75 Millionen auch leicht unter dem Staffel-Schnitt. Der lag laut endgültig gewichteter Quoten bei 1,86 Millionen, der durchschnittliche Zielgruppen-Marktanteil lag bei der 2024er-Staffel bei 19,8 Prozent. Zum Vergleich: 2023 waren im Schnitt 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei damals bei 19,3 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA sportstudio live-UEFA Euro 2024: Deutschl.-Schottland 14.06.

21:02 24,18

(+1,70) 72,1%

(+3,1%p.) 9,12

(+0,75) 85,9%

(+3,6%p.) Markus Lanz 11.06.

23:03 1,79

(+0,16) 16,2%

(+0,8%p.) 0,25

(+0,06) 11,3%

(+2,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.06.

19:39 1,86

(+0,16) 8,7%

(+0,6%p.) 0,41

(+0,10) 9,5%

(+1,9%p.) Die Landarztpraxis 11.06.

18:58 0,77

(+0,09) 4,2%

(+0,4%p.) 0,14

(+0,06) 5,2%

(+1,8%p.) Markus Lanz 13.06.

23:20 2,07

(+0,16) 20,4%

(+0,7%p.) 0,34

(+0,06) 13,7%

(+1,7%p.) Maischberger 12.06.

23:00 1,73

(+0,16) 14,3%

(+0,9%p.) 0,25

(+0,05) 9,5%

(+1,5%p.) Die Anstalt 11.06.

22:14 1,76

(+0,20) 9,1%

(+0,7%p.) 0,29

(+0,08) 6,8%

(+1,5%p.) extra 3 13.06.

22:54 2,04

(+0,22) 14,0%

(+1,0%p.) 0,39

(+0,07) 11,3%

(+1,4%p.) Die Landarztpraxis 13.06.

18:59 0,77

(+0,10) 4,4%

(+0,4%p.) 0,15

(+0,05) 5,4%

(+1,4%p.) heute-show 13.06.

21:37 0,51

(+0,07) 2,3%

(+0,3%p.) 0,18

(+0,07) 3,6%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.06.-16.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;