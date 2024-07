Mehr als 12 Millionen Menschen haben am Montagabend das EM-Spiel zwischen Portugal und Slowenien gesehen, das in die Verlängerung und später dann auch ins Elfmeterschießen musste. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei herausragenden 64,5 Prozent. Auf Seiten der Privatsender lief es gegen diese übermächtige Konkurrenz für Sat.1 am besten: Den "Fastfood-Check" sahen beim Sender 700.000 Menschen, 320.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt und sorgten so für 5,1 Prozent Marktanteil.

Am späten Abend war aber nicht mehr viel übrig von den soliden Quoten: Eine alte Ausgabe von "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" fiel auf äußerst magere 1,0 Prozent Marktanteil zurück. Ähnlich war auch die Entwicklung bei ProSieben: Eine neue Folge von "9-1-1 Notruf L.A." erreichte zunächst noch 680.000 Menschen sowie 5,1 Prozent Marktanteil. Zwei weitere Folgen lagen dann aber nur noch bei 4,0 und 3,3 Prozent. "9-1-1: Lone Star" erreichte ab 23:13 Uhr 2,7 Prozent.

Richtig mies verlief der Abend für RTL, wo das "EM-Studio" zu Beginn nur 510.000 Menschen erreichte. Damit kam das von Stefan Raab produzierte Format nur auf 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Undercover Boss" lag danach bei 320.000 und 1,5 Prozent. Auch "Spiegel TV" tat sich später angesichts von 1,2 Prozent richtig schwer, erst das "Nachtjournal" steigerte sich wieder spürbar auf 7,7 Prozent.

Am besten lief es gegen die EM-Konkurrenz im Ersten beim jungen Publikum übrigens für keinen Privatsender, sondern für das ZDF. Die zwei Teile des Krimis "Das Mädchen am Strand" unterhielten zur besten Sendezeit 5,03 und 4,04 Millionen Menschen. Beim Gesamtpublikum entsprach das sehr starken 18,8 und 16,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen zunächst sehr gute 8,5 Prozent auf dem Konto der Mainzer, bei Teil 2 musste man sich dann nur noch mit 2,9 Prozent zufrieden geben. Der erste Teil des Krimi unterhielt aber immerhin etwas mehr als eine halbe Million Personen im Alter zwischen 14 und 49.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;