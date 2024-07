Am Sonntag der vorletzten Woche entschieden sich ARD und ZDF erstaunlicherweise dafür, in ihren jeweiligen Sommerinterviews beide die AfD zu Wort kommen zu lassen: Während im ZDF Alice Weidel zu Gast war, zeigte die ARD ein Gespräch mit deren Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Beim Blick auf die endgültig gewichteten Quoten, die auch Livestreams in der Mediathek sowie zeitversetzte Nutzung (ohne Mediathek) beinhalten, zeigt sich hier nun, dass die beiden Interviews vor allem beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) nachträglich noch deutlich zulegen konnte - deutlich stärker als das jeweilige Auftakt-Gespräch der Sommerinterviews in diesem Jahr und auch deutlich stärker als sämtliche Sommerinterviews in den vergangenen Jahren.

So stieg die Reichweite des Weidel-Interviews im zDF nachträglich noch um 170.000 auf insgesamt 2,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 15,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es von 0,26 auf 0,37 Millionen nach oben, der Marktanteil schoss um 3,1 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent in nach oben. Beim Chrupalla-Interview erhöhte sich die Reichweite nachträglich um 0,08 auf 1,55 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um 2,2 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent.

Angeführt wird das Ranking der größten Marktanteils-Aufschläge aber von "The Rookie". Wie sich die US-Serie für ZDFneo nachträglich zu einem herausragenden Erfolg beim jungen Publikum mausert, haben wir schon vergangene Woche an dieser Stelle berichtet. Die beiden Finalfolgen kletterten nun noch höher und steigerten sich nachträglich auf neue Bestwerte von von 5,6 und 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA The Rookie 04.07.

20:56 0,60

(+0,21) 2,6%

(+0,9%p.) 0,28

(+0,17) 6,4%

(+3,6%p.) The Rookie 04.07.

20:15 0,53

(+0,19) 2,3%

(+0,8%p.) 0,24

(+0,15) 5,6%

(+3,4%p.) Berlin direkt - Sommerinterview 07.07.

19:10 2,73

(+0,17) 15,2%

(+0,6%p.) 0,37

(+0,11) 11,3%

(+3,1%p.) extra 3 04.07.

22:52 2,05

(+0,28) 14,5%

(+1,4%p.) 0,37

(+0,10) 12,6%

(+2,6%p.) Bericht aus Berlin - Sommerinterview 07.07.

17:57 1,55

(+0,08) 11,9%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,06) 11,2%

(+2,2%p.) Markus Lanz 03.07.

23:14 1,40

(+0,13) 13,9%

(+0,8%p.) 0,28

(+0,05) 13,0%

(+1,6%p.) Markus Lanz 04.07.

23:17 1,53

(+0,12) 15,0%

(+0,4%p.) 0,20

(+0,03) 9,2%

(+1,1%p.) One Piece 03.07.

18:28 0,11

(+0,03) 0,7%

(+0,1%p.) 0,11

(+0,03) 4,4%

(+1,1%p.) 9-1-1: Lone Star 01.07.

23:13 0,39

(+0,10) 2,2%

(+0,5%p.) 0,18

(+0,05) 3,5%

(+0,8%p.) Tagesschau 01.07.

20:00 6,26

(+0,09) 24,3%

(+0,1%p.) 0,95

(+0,06) 17,3%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.07.-07.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:55 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die größten absoluten Aufschläge gab es aber für Fußball-Spiele - hier dürfte freilich weniger die zeitversetzte Nutzung als die Livestreams mit reinspielen. Die EM-Partie zwischen Portugal und Slowenien erzielte nach der endgültigen Gewichtung eine um fast eine halbe Million höhere Reichweite als nach den vorläufigen Zahlen, auch die Spile zwischen England und der Schweiz und Rumänien und der Niederlande legten um über 300.000 zu. Komplettiert wird das Feld von "Extra 3": Satire geht zeitversetzt ja immer gut, diesmal zog die Reichweite nachträglich noch um 280.000 auf nun 2,05 Millionen an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um 2,6 Prozentpunkte auf sehr gute 12,6 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Fußball-EM Männer: Portugal - Slowenien 01.07.

21:01 12,58

(+0,49) 49,1%

(+0,2%p.) 4,44

(+0,29) 65,2%

(+0,7%p.) Tagesthemen 01.07.

21:50 11,54

(+0,36) 41,2%

(+0,1%p.) 4,08

(+0,18) 57,3%

(+0,8%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: England-Schweiz 06.07.

18:00 11,31

(+0,34) 53,4%

(+0,4%p.) 3,15

(+0,17) 65,7%

(+0,7%p.) Fußball-EM Männer: Rumänien - Niederlande 02.07.

17:59 9,64

(+0,30) 44,0%

(+0,3%p.) 2,54

(+0,15) 54,7%

(+0,4%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Portugal-Frankreich 05.07.

21:00 10,63

(+0,28) 43,6%

(+0,1%p.) 3,87

(+0,18) 55,6%

(+0,1%p.) extra 3 04.07.

22:52 2,05

(+0,28) 14,5%

(+1,4%p.) 0,37

(+0,10) 12,6%

(+2,6%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Frankreich-Belgien 01.07.

18:00 10,58

(+0,25) 48,8%

(+0,0%p.) 2,94

(+0,12) 61,6%

(+0,1%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Moderation 05.07.

20:51 8,57

(+0,24) 36,3%

(+0,1%p.) 3,09

(+0,15) 45,1%

(+0,2%p.) heute journal / Wetter 05.07.

21:46 10,97

(+0,23) 42,0%

(+0,1%p.) 3,97

(+0,15) 54,9%

(+0,2%p.) Fußball-EM Männer: Studio 01.07.

20:16 7,50

(+0,22) 34,2%

(+0,1%p.) 2,43

(+0,13) 47,2%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.07.-07.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:55 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;