am 16.07.2024 - 09:01 Uhr

Einst ein Dauerbrenner im Programm, gibt es von "Undercover Boss" bei RTL mittlerweile nur noch wenige Ausgaben pro Jahr zu sehen. Am Montag kehrte das Format mit einer Spezial-Ausgabe zurück, denn es ging ausnahmsweise mal nicht um einen Unternehmenschef, der sich unter das gemeine Volke mischte, sondern um den Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim.

Für RTL war die Sonderausgabe ein Erfolg: 1,28 Millionen Menschen schalteten ein. Das ist zwar die niedrigste Reichweite, die "Undercover Boss" jemals eingefahren hat, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber ungefähr so gut aus wie noch vor einem Jahr. In der klassischen Zielgruppe lag der Marktanteil daher auch bei guten 12,3 Prozent. Das ist der beste Wert, den "Undercover Boss" seit dreieinhalb Jahren eingefahren hat.

Und auch sonst lief es für RTL rund: "RTL Direkt" und "Spiegel TV" holten im weiteren Verlauf des Abends zweistellige Marktanteile und am Vorabend trumpfte "RTL Aktuell" mit 26,2 Prozent auf - den aktuellen Jahresschnitt hat die Nachrichtensendung, die von 2,44 Millionen Menschen gesehen wurde, um rund zehn Prozentpunkte übertroffen. Und auch die Früh-Schiene bestätigt ihren aktuellen Aufwärtstrend: "Punkt 6" feierte mit 19,9 Prozent einen Allzeit-Rekord und auch über die Performance von "Punkt 7" (16,4 Prozent) und "Punkt 8" (13,9 Prozent) kann man sich in Köln freuen.

Gut lief der Abend für Vox: "Goodbye Deutschland" erzielte zunächst mit einer regulären Ausgabe solide 6,8 Prozent Marktanteil. Ein Töpperwien-Spezial kletterte danach noch auf 7,5 Prozent. Bei RTLzwei hat "Bella Italia - Camping auf Deutsch" nach dem starken Start in der Vorwoche jetzt spürbar nachgegeben, so ging es von 620.000 auf 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinab, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag trotzdem noch bei ziemlich guten 5,5 Prozent.

