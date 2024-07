Freud und Leid liegen manchmal ganz dicht beieinander, das musste am Mittwochabend auch RTLzwei erfahren. Zur besten Sendezeit kehrten die "Retourenjäger" zurück und das war durchaus erfolgreich: 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt zu, 210.000 davon waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,5 Prozent und damit über dem Senderschnitt.

Und mehr noch: Das von Panagiota Petridou moderierte Format holte den höchsten Marktanteil seit der ersten Staffel vor zweieinhalb Jahren. Zur Wahrheit gehört aber auch: Dieser Erfolg war nicht sehr nachhaltig für das Programm, denn schon der "Trödeltrupp" im Anschluss brach massiv ein. Eine neue Ausgabe der Sendung, die erstmals auf diesem Sendeplatz gezeigt wurde, erreichte zwar noch insgesamt 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber nur 40.000 aus der Zielgruppe. Der Marktanteil lag dementsprechend bei 1,4 Prozent.

Und auch tagsüber hatte RTLzwei teilweise über weite Strecken hinweg große Probleme. So lag die Sozialdoku-Schiene zwischen 13:50 und 19:05 Uhr in der Spitze bei lediglich 2,6 Prozent Marktanteil. Oft wurde die 2-Prozent-Marke nach unten durchbrochen. Und so stand RTLzwei am Mittwoch bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 3,2 Prozent. Damit war man Schlusslicht unter den acht großen Vollprogrammen - und konnte sich nur mit Mühe vor Comedy Central halten, das es auf starke 2,9 Prozent brachte.

Comedy Central war damit der erfolgreichste Spartensender des Tages und hielt ZDFinfo (2,3 Prozent), DMAX (2,1 Prozent) und Nitro (2,0 Prozent) auf Abstand. Der Comedy-Sender punktete mal wieder mit einer Reihe von Formaten, die über den ganzen Tag verteilt zu sehen waren. Abends übersprang "American Dad" die 3-Prozent-Marke und die "Daily Show" lag kurz vor Mitternacht bei immerhin 2,2 Prozent. Strecke gemacht hat man in der Daytime: "Modern Family" lag hier teilweise bei mehr als 5 Prozent, "Malcolm mittendrin" und "Last Man Standing" bei 4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;