Bei RTL wird man an diesem Freitag beim Blick auf die Quoten vom Vortag sehr zufrieden sein. Nicht nur, dass "Punkt 6" am Morgen mit 20,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Rekordwert aufstellte - auch in der Primetime war der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu schlagen. Mit dem ersten Teil von "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" lockte RTL um 20:15 Uhr im Schnitt 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Altersklasse an und trieb den Marktanteil somit auf starke 16,6 Prozent.

Insgesamt entschieden sich immerhin 1,28 Millionen Menschen für das Special mit Steffen Hallaschka, in dessen Windschatten dann auch "RTL Direkt" sehr erfolgreich war. 14,8 Prozent Marktanteil verzeichnete das Nachrichtenmagazin im Anschluss in der Zielgruppe, ehe die Reportage "'Hallo Mama' - Auf der Jagd nach den SMS-Betrügern" immerhin noch 10,6 Prozent verzeichnete.

Stärkster RTL-Verfolger um 20:15 Uhr war übrigens Vox, sodass in Köln also gleich doppelt gejubelt werden kann. Dort entpuppte der Klassiker "Men in Black" mit einem tollen Marktanteil von 13,3 Prozent sogar als erfolgreichster Vox-Film seit vielen Jahren. Genau wie das "Gehaltsranking" bei RTL erreichte auch "Men im Black" insgesamt übrigens im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei "Fast & Furious 6" blieben danach noch 640.000 Personen dran, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe noch bei 8,8 Prozent.

Ebenfalls gut verlief der Abend für Sat.1 - zumindest um 20:15 Uhr. Dort erreichten "Die besten Comedians Deutschlands" im Schnitt einen überzeugenden Marktanteil von 9,1 Prozent, ehe "Die perfekte Minute" zu später Stunde dann aber auf schwache 4,8 Prozent zurückfiel. Bei ProSieben wiederum zeigte der Trend schon früher nach unten: Dort kam "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" um 20:15 Uhr zwar immerhin auf einen Marktanteil von 8,1 Prozent, doch schon eine Stunde später wurden nur noch 6,1 Prozent erzielt. Ab 22:24 Uhr fiel "Darüber staunt die Welt" gar auf 4,6 Prozent zurück.

Kabel Eins wiederum konnte mit "Achtung Abzocke" - wohl vor allem wegen der starken RTL-Konkurrenz - nicht ganz an die Erfolge der Vorwochen anknüpfen, lag mit 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber dennoch im grünen Bereich. Gut sah es auch für "Reeperbahn privat" aus, das bei RTLzwei noch 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;