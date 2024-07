am 24.07.2024 - 09:28 Uhr

Nach dem vorzeitigen Ende der Kochshows im Sat.1-Nachmittagsprogramm hellt sich die Lage für den Sender eben dort weiter auf. Schon in der ersten Woche lag die Scripted Reality "Auf Streife" über den Werten der beiden Kochsendungen - am Dienstag wurden neue Bestwerte aufgestellt. Zwei Folgen des Formats erreichten 11,1 und 8,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Profitiert hat "Auf Streife" auch vom guten Vorlauf: Der "Spezialisten"-Ableger lag zuvor ebenfalls im zweistelligen Bereich. Gute Nachrichten kommen auch von "Lebensretter hautnah": Zwei Folgen erreichten 8,7 und 9,8 Prozent, "Notruf" lag wenig später ebenfalls bei guten 8,8 Prozent. Einziger Wermutstropfen: "Die Landarztpraxis" konnte da nicht mithalten und verbuchte lediglich schwache 3,3 Prozent. Mit 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war die Serie aber reichweitenstärker als die Formate davor.

Über gute Quoten im Tagesprogramm kann sich derweil auch RTL freuen, allen voran "Unter Uns" überzeugte mit hervorragenden 16,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das ist der höchste Wert, den die Daily seit 2017 eingefahren hat. Insgesamt sahen 890.000 Menschen zu, 280.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit lief es auch aus Reichweitensicht besser als in den zurückliegenden Wochen.

Mit "Alles was zählt" (11,1 Prozent) und "GZSZ" (12,9 Prozent) brachten es auch die zwei anderen RTL-Dailys auf zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum. Und auch "Verklag mich doch" und "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" erzielten mit 13,2 und 12,6 Prozent recht ansehnliche Werte, das "Strafgericht" von Barbara Salesch blieb da mit 6,5 Prozent deutlich hinter den anderen Sendungen. Dafür sah es bei Salesch beim Gesamtpublikum gut aus: 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten ab 15 Uhr für 9 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;