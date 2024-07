Einen wunderbaren Spielfilm-Erfolg gefeiert hat am Samstagabend ZDFneo. Der Sender wiederholte zur prominentesten Uhrzeit den Blockbuster "Men in Black III" und sicherte sich damit starke 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten im Schnitt 0,56 Millionen Personen zu. Mit dem Film landete der Sender nach 20:15 Uhr bei den Jüngeren vor den Vollprogrammen von Vox, Kabel Eins und RTLzwei. Vox hatte zeitgleich auf "Ice Age 4" gesetzt und damit 4,4 Prozent bei den Werberelevanten eingefahren, der von RTLzwei zur Primetime gesendete Film "12 Years a Slave" kam nicht über 2,6 Prozent hinaus. Mit Blick auf den Gesamtmarkt hatte ZDFneo leicht das Nachsehen. 0,54 Millionen sahen die "Ice Age"-Fortsetzung, gar 0,62 Millionen den Oscar-prämierten Streifen.

Gute Quoten verbuchte am späteren Abend bei ZDFneo auch noch "SWAT" – nach 22 Uhr blieben drei Prozent der 14- bis 49-Jährigen im Schnitt dran. Recht zufrieden sein dürfte – insbesondere mit Blick auf die Konkurrenzsituation – auch Sat.1. Hier lief ab 20:15 Uhr der "Jäger des verlorenen Schatzes", der auf 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gelangte. Rund 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren wurden gemessen. "Indiana Jones und der Tempel des Todes" schloss sich am späteren Abend mit sieben Prozent bei den Jüngeren und knapp 0,6 Millionen Zuschauenden an.



Tagsüber hatte Sat.1 kaum etwas zu holen, Wiederholungen von "Drei Teller für Lafer" fielen zeitweise auf unter ein Prozent bei den Werberelevanten. Deutlich besser schlug sich da schon Kabel Eins, wo "Castle" mittags gegen Olympia mitunter sogar auf mehr als sieben Prozent kam. Abends hatte der Sender dann aber die bekannten Samstags-Probleme. Um 20:15 Uhr erreichte "FBI" nur schwache 1,8 Prozent bei den Jüngeren, eine Stunde später wurden 2,8 Prozent gemessen.

Bei DMAX überraschte indes das vorabendliche Programm: Zwischen 17:15 und 19:15 Uhr lief "Der Zwangsvollstrecker" relativ gut. Die beiden zu dieser Zeit gesendeten Episoden bescherten dem vor allem auf Männer fokussierten Sender 3,4 und 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.





