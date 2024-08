Wegen technischer Probleme der GfK haben die TV-Quoten vom Dienstag erst mit neunstündiger Verspätung vorgelegen. Allzu überraschend kommt der Blick auf die Daten freilich trotzdem nicht: Durch die Olympischen Spiele in Paris dominierte Das Erste mit einem Marktanteil von 27,4 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 31,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die meisten Fans lockte dabei das letzte Tischtennis-Match von Timo Boll vor den Fernseher: Durchschnittlich 7,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 21:25 Uhr dabei, darunter 1,90 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum belief sich der Marktanteil auf herausragende 40,3 Prozent. Die Leichathletik-Übertragung erreichte im Ersten sogar 41,1 Prozent. Hier waren insgesamt 6,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Gefragt waren aber auch die deutschen Fußball-Frauen, die mit einer Niederlage gegen die USA den Einzug ins Finale nach einem Gegentor in der Nachspielzeit verpassten. Durchschnittlich 5,12 Millionen Fans waren ab 18:00 Uhr dabei, bei den glücklicheren Hockey-Herren wurden später 5,37 Millionen gezählt. Die "Tagesschau", die durch die beiden Spiele erst um 20:39 Uhr begann, steigerte sich schließlich auf 6,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte stolze 39,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Abseits des Ersten schafften es beim Gesamtpublikum am Dienstag nur vier Sendungen der Konkurrenz in die Top 25 - am besten lief's hier noch für das "heute-journal", das von 2,93 Millionen Menschen gesehen wurde, gefolgt von den "Rosenheim-Cops" und "heute" am Vorabend. Aber auch "RTL aktuell" erwies sich mit 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch als Einschalter. Gleiches gilt für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das in der klassischen Zielgruppe sogar als einziges Format eines anderen Senders in die Top 25 kam. Dafür reichten 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige, die immerhin 11,1 Prozent Marktanteil entsprachen.

Wie wenig es ansonsten zu holen gab, offenbart der Blick auf die Tagesmarktanteile, wo sich RTL in der Zielgruppe mit 7,1 Prozent noch am besten behauptete. Das ZDF kam hier mit nur 4,5 Prozent schon auf den dritten Platz. Beim Gesamtpublikum hielt sich der öffentlich-rechtliche Sender trotz Olympia-Konkurrenz im Ersten mit durchschnittlich 11,7 Prozent Marktanteil aber ziemlich gut im Rennen.

Meistgesehene Sat.1-Sendung des Tages war indes "Die Landarztpraxis", die mit 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauern am Vorabend erfolgreicher war als "Navy CIS" in der Primetime. Bei Vox führt der Spielfilm "The Rock" mit 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die Hitliste an, während "Darüber staunt die Welt" sogar nur 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer genügten, um sich an die Spitze des ProSieben-Rankings zu setzen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;