7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hat sich die erste Sat.1-Staffel von "Murmel Mania" im Schnitt gesichert. Am Freitag zeigte der Privatsender, in Konkurrenz zu Olympia, das Staffelfinale, das sich nun ähnlich schwer tat wie sieben Tage zuvor. Mit 5,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen veränderte sich die Quote jedenfalls kaum. Die beiden Folgen, die nicht gegen die Wettbewerbe in Paris anzutreten hatten, waren noch auf rund zehneinhalb und rund acht Prozent in der klassischen Zielgruppe gekommen. Am Freitag nun, wohl auch dem guten Wetter geschuldet, fielen die Reichweiten erstmals unter die Millionen-Marke. Nur noch 0,94 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Produktion, die um 20:15 Uhr in Sat.1 anlief.

Der Reichweiten-Trend sieht nun also so aus, wie man es sich vielleicht als Programmmacher nicht wünscht: In jeder Woche hat "Murmel Mania" Publikum abgegeben. Erklärungen mag es dafür aber einige geben; neben Olympia etwa auch, dass Ende Juli auch die letzten Bundesländer in die Sommerferien gestartet sind. Noch schwächer als "Murmel Mania" war im weiteren Verlauf des Sat.1-Abends dann "Mein Mann kann" unterwegs, mehr als 3,7 Prozent Marktanteil erzielte die Show nicht.

Marktanteils-Trend: Murmel Mania Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

RTL setzte am Freitagabend auf eine Show-Wiederholung und erzielte mit dieser vergleichsweise passable 7,7 Prozent. "40 Jahre RTL – Das große Jubiläumsquiz" verfolgten im Schnitt 0,86 Millionen Menschen. Die Reichweite ist mit der der Sat.1-Murmelshow allerdings kaum zu vergleichen, da das RTL-Ratespiel erst gegen Mitternacht zu Ende war.

Die Soap-Schiene nach 19:05 Uhr versuchte sich gegen Olympia zu erwehren. "Alles was zählt" bescherte RTL 8,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren, weitere Geschichten aus dem Kolle-Kiez brachten "GZSZ" derweil 12,3 Prozent. Ebenfalls ab 19 Uhr hielt in Sat.1 "Die Landarztpraxis" die Marke von 700.000 Fans – die Freitagsfolge sahen nun 0,72 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;