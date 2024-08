Krimis waren für das ZDF am Samstagabend erwartungsgemäß ein gutes Mittel, um gegen Olympia zu bestehen. Mit 3,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem sehr guten Marktanteil von 15,7 Prozent ging die Wiederholung von "Wilsberg" um 20:15 Uhr als mit Abstand größter Sport-Verfolger hervor. Und auch der anschließende "Friesland"-Krimi sorgte für gute Quoten: 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben auch um 21:45 Uhr noch dran, sodass der Marktanteil bei 13,8 Prozent lag.

Dass beim jungen Publikum eher wenig zu holen war, dürfte man angesichts der guten Gesamt-Zahlen beim ZDF verschmerzen können. Tatsächlich erzielten die beiden Krimis in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen eher überschaubare Marktanteile von 4,0 und 2,7 Prozent. Damit war man allerdings auch kaum schlechter bedient als manche Privatsender, allen voran ProSieben, wo die Wiederholung der "Quatsch Comedy Show" um 20:15 Uhr nicht über 2,7 Prozent Marktanteil hinauskam. Gerade mal 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier im Schnitt dabei.

Etwas besser erging es RTL, doch auch hier fand man am Samstag kein Mittel gegen Olympia. Mario Barths Bühnenprogramm im Olympiastadion schaffte zunächst nur einen Marktanteil von 4,1 Prozent in der Zielgruppe. Mehr als 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren für die Comedyshow nicht drin. Etwas besser sah es am späten Abend für Barths Auftritt in der Waldbühne aus: Mit 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,5 Prozent Marktanteil bewegte sich aber auch diese Wiederholung weit unterhalb der Normalwerte von RTL.

Als stärkster Privatsender in der Zielgruppe ging somit Sat.1 in der Primetime hervor. Dort erreichte der Animationsfilm "Sing" zunächst recht ordentliche 6,2 Prozent Marktanteil, ehe "Hexen hexen" noch 5,8 Prozent erzielte. Insgesamt blieben die Reichweiten aber auch hier überschaubar: Beide Filme erreichten weniger als eine halbe Million Menschen. Vox kam indes mit der Doku "Die Fantastischen Vier - Die Helden des Hip-Hop" noch auf solide 5,1 Prozent Marktanteil, während es "Die Bourne Identität" und "Das Bourne Ultimatum" bei RTLzwei auf Werte von 3,1 und 4,3 Prozent brachten. Kabel Eins blieb mit "FBI" durchweg unter der Marke von drei Prozent.

Bemerkenswert: Unter den kleinen Sendern zeigte sich vor allem Comedy Central am Samstag von der Sport-Konkurrenz unbeeindruckt. Mit seinen Serien-Wiederholungen steigerte sich Comedy Central auf einen tollen Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe und lag damit nur hauchdünn vor RTLzwei, das bei 2,2 Prozent hängen blieb. Beim Gesamtpublikum katapultierte sich zudem der MDR auf einen starken siebten Platz: Hier überzeugte am Abend die "Schlagerstrandparty" aus dem Vorjahr bundesweit im Schnitt 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - eine Reichweite, die keinem Privatsender gelang.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;