In den vergangenen Wochen drückte die sportliche Konkurrenz deutlich auf die Quoten der RTLzwei-Camping-Dokusoap "Bella Italia", nach dem Ende der Olympischen Spiele gab's dafür nun aber auch einen deutlichen Aufschwung: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg auf 6,0 Prozent, nachdem vergangene Woche mit 3,7 Prozent noch ein Tiefstwert verzeichnet wurde.

Blickt man auf die absoluten Zahlen, dann fällt der Aufschwung nicht ganz so deutlich aus, ein Teil des Marktanteils-Anstiegs geht auch darauf zurück, dass die gesamte TV-Nutzung ansonsten niedriger war. Doch auch die absolute Reichweite fiel mit 0,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so hoch aus wie zuletzt beim Staffel-Auftakt vor fünf Wochen (wobei wir hier wie üblich nur die vorläufig gewichteten Quoten ohne zeitversetzte Nutzung vergleichen, wie sie auch für gestern vorliegen - nachträglich gab es teils noch deutliche Aufschläge).

Während RTLzwei am Montag trotzdem nicht über einen Tagesmarktanteil von 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam und beispielsweise unter teils schwachen Quoten am Vorabend litt, wo zwei von drei "Hartz und herzlich"-Folgen unter 2 Prozent lagen, kann man sich bei Kabel Eins über einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 6,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe freuen. Nur an einem einzigen Tag 2024 sah es bislang besser aus für den Sender.

Kabel Eins punktete abends mit seinem Filmprogramm und holte ab 20:15 Uhr bereits 7,4 Prozent Marktanteil mit "True Lies - Wahre Lügen". Insgesamt hatten hier im Schnitt 830.000 Personen eingeschaltet. Danach ließ "Running Man" ab 23:15 Uhr den Zielgruppen-Marktanteil noch auf hervorragende 12,5 Prozent ansteigen. Einen zweistelligen Marktanteil verzeichnete Kabel Eins aber auch schon am Nachmittag mit einer von insgesamt sieben "Castle"-Folgen zwischen 10 und 17 Uhr. Gegen 14 Uhr lag der Marktanteil bei 10,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Am Vorabend konnte zudem "Mein Lokal, Dein Lokal" mit 6,0 Prozent Marktanteil überzeugen, während sich "Achtung Kontrolle" im Anschluss mit nur 2,6 Prozent schwer tat.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;