Die "Tagesschau" und "RTL aktuell" waren am Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen die beiden meistgesehenen Sendungen. In der Primetime lieferten sich dagegen Vox und ProSieben ein enges Rennen um die Spitzenposition in der Zielgruppe. Tatsächlich lagen beide Sender nahezu gleichauf: Sowohl der Animationsfilm "Minions" als auch der Auftakt der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" erreichten um 20:15 Uhr jeweils 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren.

Einzig die unterschiedliche Länge beider Formate sorgte für einen minimalen Marktanteils-Unterschied: Während Vox auf 11,1 Prozent kam, erzielte die ProSieben-Show 11,3 Prozent - man kann also sowohl in Köln als auch in Unterföhring zufrieden sein. Allerdings gelang es Vox deutlich besser, das Publikum auch am späten Abend vor dem Fernseher zu halten: So erreichte "Kill Bill Vol. 1" ab 22:01 Uhr noch 600.000 Menschen sowie 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während das "Forsthaus Rampensau" bei ProSieben ab 22:55 Uhr mit gerade mal noch 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und insgesamt nur 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauern unter die Räder geriet. "Beauty & The Nerd" hatten zuvor immerhin noch 580.000 Personen gesehen, was allerdings zugleich einen neuen Tiefstwert für das Format bedeutete.

Zufrieden kann man unterdessen auch bei Sat.1 sein, wo die Spielshow "99 - Wer schlägt sie alle?" auf dem neuen Donnerstags-Sendeplatz zurückkehrte und sogar den höchsten Auftakt-Marktanteil seit der ersten Staffel verbuchte. Gute 8,2 Prozent erzielte die Sendung in der Zielgruppe, insgesamt schalteten im Schnitt 1,05 Millionen Menschen ein. Damit ließ Sat.1 zum Start in den Abend auch RTL hinter sich, wo man allerdings auch nur eine Wiederholung ins Rennen schickte. "Peter Kloeppel durchleuchtet: Das Chaos bei unserer Bahn" erreichte dort nur 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 7,7 Prozent in der Zielgruppe.

Und auch danach tat sich der Kölner Sender erstmal schwer: So musste sich "RTL Direkt" um 22:15 Uhr mit 6,3 Prozent Marktanteil begnügen, ehe ein "Stern TV Spezial" bei 8,0 Prozent verharrte. Erst das "Nachtjournal" sorgte später noch einmal mit 13,2 Prozent Marktanteil für einen Aufschwung. Immerhin: Die Tagesmarktführerschaft ging trotzdem nach Köln - und zwar sogar doppelt. Mit mäßigen 8,3 Prozent Marktanteil lag RTL in der Zielgruppe an der Spitze - knapp vor Vox, das ebenso wie Sat.1 auf 8,1 Prozent kam. ProSieben erzielte nur 7,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;