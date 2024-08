Beim Blick auf die Vorabend-Quoten vom Freitag wird man sich bei Sat.1 möglicherweise verwundert die Augen reiben. Auf dem 19-Uhr-Sendeplatz steigerte sich nämlich "Die Landarztpraxis" überraschend deutlich auf einen neuen Quoten-Rekord - und erzielte erstmals einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe. Mit durchschnittlich 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Dailysoap starke 10,2 Prozent, lag damit also nicht nur weit über dem Senderschnitt von Sat.1, sondern auch über jenen Werten, die die Serie sonst für gewöhnlich erzielt.

Zum Vergleich: Die vorläufig gewichteten Marktanteile liegen in der zweiten Staffel im Schnitt bislang bei kaum mehr als vier Prozent. Allerdings zeigte der Trend schon in den vergangenen Tagen nach oben: So erzielten gleich zwei Folgen in der zurückliegenden Woche Werte zwischen fünf und sechs Prozent, am Dienstag waren sogar über sieben Prozent für "Die Landarztpraxis" drin. Insgesamt erreichte die Serie am Freitag übrigens 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dazu kommt, dass im Vorfeld auch "Notruf" mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe einen richtig guten Tag erwischte.

Marktanteils-Trend: Die Landarztpraxis Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Bemerkenswert: Während sich die Sat.1-Serie zu neuen Höhen aufschwang, lief es bei RTL mit "Alles was zählt" am Freitag eher mäßig. Mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent lag der Dauerbrenner bei den 14- bis 49-Jährigen sogar knapp hinter der "Landarztpraxis". Ungleich stärker war danach allerdings "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" unterwegs: Die Serie erreichte 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 490.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe verbuchte "GZSZ" damit sehr gute 16,7 Prozent Marktanteil.

Bei Sat.1 geht derweil mit Blick auf die erstaunliche Stärke am Vorabend beinahe unter, dass in der Primetime auch "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" einen recht soliden Einstand hinlegte. Gegen DFB-Pokal und Sommer-Dschungelcamp reichte es um 20:15 Uhr immerhin für einen Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe. Damit lag Sat.1 zu diesem Zeitpunkt auch vor ProSieben, wo der Spielfilm "They Want Me Dead" nur 6,7 Prozent erzielte. Allerdings sprach ProSieben das ältere Publikum an: Während der Film von insgesamt 1,27 Millionen Menschen gesehen wurde, kam die neue Sat.1-Show nicht über 830.000 hinaus.

