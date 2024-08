Der Messer-Anschlag auf dem Solinger Stadtfest war am Samstag das bestimmende Thema in den Nachrichtensendungen. 4,53 Millionen Menschen sahen die Informationen der "Tagesschau" ab 20 Uhr allein im Ersten. Generiert wurden damit 26 Prozent Marktanteil insgesamt und 22,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt vier Millionen Menschen informierten sich zudem ab 20:15 Uhr in einem viertelstündigen "Brennpunkt" im Ersten, der mit 22 Prozent insgesamt und über 15 Prozent bei den Jüngeren ebenfalls auf großes Interesse stieß. Als ein "Tagesthemen Extra" ab 22 Uhr dann über eine Festnahme berichtete, schauten knapp drei Millionen Menschen zu, die "Tagesthemen" am späten Abend erreichten noch etwa eineinhalb Millionen Menschen.

Eine ZDF-Sondersendung rund um den Anschlag verfolgten ab 19:20 Uhr im Schnitt 2,2 Millionen Personen, zuvor hatte "heute" 2,45 Millionen Menschen auf den aktuellen Stand gebracht. Damit erzielte das ZDF zunächst 18,1 und dann 15,3 Prozent Marktanteil. Auf 19,5 Prozent kam das "heute journal" am späten Abend. Ab 23:30 Uhr schauten über zweieinhalb Millionen Menschen zu. Auf etwa eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam "RTL Aktuell" ab 18:45 Uhr – bei den Jüngeren wurden nur 8,2 Prozent Marktanteil erzielt. Die "Sat.1 Newstime" erreichte ab kurz vor 20 Uhr 3,8 Prozent.



Sehr gefragt waren am Samstag und hier insbesondere morgens auch die Nachrichtensender. Die 7-Uhr-Nachrichten von ntv erreichten bei den Jüngeren 4,9 Prozent Marktanteil. Welt kam zur gleichen Zeit auf 2,1 Prozent. Ab 8 Uhr waren die Quoten von Welt dann auf 3,4 Prozent bei den Jüngeren gestiegen. Ntv erreichte ab 8 Uhr 5,4 Prozent. Insgesamt schauten rund 250.000 Menschen in den Minuten nach 8 Uhr ntv, während die Welt-Reichweite bei 140.000 lag.



Umfangreich berichtet hat auch der WDR – etwa ab 12:45 Uhr mit einem Special, das sich bundesweit 220.000 Personen ansahen. "WDR Aktuell" um 16 Uhr erreichte zudem bundesweit rund 80.000 Personen. Im WDR-Sendegebiet generieren die Programme 9,6 und 2,9 Prozent Marktanteil. Die um 18:45 Uhr gestartete "Aktuelle Stunde" holte dann im WDR-Gebiet 17,8 Prozent. Nach 20 Uhr übernahm der WDR neben der "Tagesschau" auch den "Brennpunkt" und schloss um 20:30 Uhr eine weitere Sondersendung an. Im WDR-Sendegebiet kam diese auf 5,2 Prozent Marktanteil.

Bundesweit lag der Tagesmarktanteil des WDR im Gesamtmarkt am Samstag bei zwei Prozent. ntv landete bei 1,6 Prozent. Bei den Jüngeren lag ntv mit 2,5 Prozent Tagesmarktanteil zudem deutlich vor Welt, das auf 1,8 Prozent kam.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;