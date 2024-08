Die RTL-Show "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" verzeichnet seit Sonntag etwas höhere Reichweiten als noch in der ersten Woche. Am Dienstag markierte die Realityshow sogar einen neuen Bestwert: Durchschnittlich 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer stellten die bislang höchste Reichweite dar, der Marktanteil lag somit schon beim Gesamtpublikum bei guten 11,6 Prozent.

Eine Bank ist der Sommer-Dschungel aber vor allem in der Zielgruppe, wo nun erstmals seit Freitag wieder der Sprung über die Marke von 20 Prozent gelang. Mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das "IBES"-Spin-Off am Dienstagabend starke 20,9 Prozent und damit zweieinhalb Prozentpunkte mehr als noch am Abend zuvor. Die Marktführerschaft in der Primetime war dem Kölner Sender damit nicht zu nehmen.

Dieses hohe Quoten-Niveau konnte RTL im Anschluss mit der "legendären Stunde danach" zwar nicht halten, doch mit 12,2 Prozent Marktanteil lief es auch hierfür noch gut. Durchschnittlich 1,42 Millionen Dschungel-Fans blieben dran, "RTL Direkt" kam zwischendrin auf 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 11,5 Prozent in der Zielgruppe. "Extra" konnte den Rückenwind dagegen nicht für sich nutzen und musste sich ab 23:12 Uhr mit 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen.

Stärkster Privatsender abseits von RTL war um 20:15 Uhr übrigens ProSieben, wo mit einer "Jenke"-Wiederholung immerhin 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren wurden, wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überschaubar ausfiel. Auch die beiden "Uncovered"-Folgen bewegten sich später noch mit Werten von 8,1 und 8,2 Prozent auf ähnlicher Flughöhe. Sat.1 kam mit "Navy CIS" derweil zum Start in den Abend zwar immerhin auf insgesamt 1,41 Millionen Personen, schaffte in der Zielgruppe aber nur einen Marktanteil von 5,0 Prozent. "Navy CIS: Hawaii" blieb anschließend mit 4,4 Prozent blass, ehe "FBI: Special Crime Unit" gar auf 3,9 Prozent fiel.

Doch auch für Vox gab's am Dienstagabend nur wenig zu holen: Hier kam "Hot oder Schrott" nicht über 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus. Noch härter traf es die beiden "Hartz Rot Gold"-Folgen, mit denen RTLzwei nur Werte von 2,8 und 4,0 Prozent verbuchte. Und auch für Kabel Eins sah es mager aus: Dort blieben "Ice Age" und "Mr. Bean macht Ferien" mit Marktanteilen von 3,5 und 3,7 Prozent unter dem Senderschnitt hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;