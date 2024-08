am 30.08.2024 - 10:03 Uhr

Schon seit 2017 gehört "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" regelmäßig zum Programm von RTLzwei, die Quoten lagen seither stets auf einem guten Niveau. Doch als sich die Reihe an diesem Donnerstag mit einer neuen Folge zurückmeldete, hagelte es neue Tiefstwerte: Nur 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schaltete ein, das war rund ein Drittel weniger als im Schnitt der vorherigen Staffel. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 2,8 Prozent ebenfalls auf ein neues Allzeit-Tief. Erstaunlich ist das schon allein deswegen, weil die Wiederholung einer alten Folge in der vergangenen Woche noch 4,8 Prozent Marktanteil erzielt hatte.

Und während auch das nachfolgende "Polizei im Einsatz" mit 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nicht überzeugen konnte, gibt es für RTLzwei immerhin gute Nachrichten aus dem Vorabend. "Berlin - Tag & Nacht" erwischte mit 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen der stärksten Tage der letzten Wochen, 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein. Zuvor kam "Hartz und Herzlich" zwischen 16 und 19 Uhr schon auf gute Marktanteile zwischen 4,6 und 5,4 Prozent.

Bei Kabel Eins lag "Achtung Abzocke" unterdessen zwar über dem Senderschnitt, war aber mit einem Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe nicht ganz so erfolgreich wie man das sonst gewohnt ist. 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Auch hier gibt's aber eine gute Nachricht aus dem Vorabend, wo "Achtung Kontrolle" mit 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen konnte.

Bei Vox kam der Filmabend diesmal erst spät in Schwung. Zu Beginn des Abends enttäuschte der Film "Robin Hood" mit nur 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, allerdings bei einer recht hohen Gesamt-Reichweite von fast einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern. "Rambo: Last Blood" ließ nach 23 Uhr dann auch die Marktanteile beim jungen Publikum in den grünen Bereich steigen und erzielte 8,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;