am 05.09.2024 - 09:23 Uhr

Vox hat am Mittwoch das neue Format "110 im Dauereinsatz" gestartet, der Erfolg war zumindest zum Start der neuen Doku-Reihe, in der Polizistinnen und Polizisten bei ihrer Arbeit begleitet werden, überschaubar. Nur 570.000 Menschen sahen insgesamt zu, 240.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dementsprechend lag der Marktanteil bei nur 5,4 Prozent. "Die Rettungsflieger" kamen später auf 5,3 Prozent.

Vox hatte allerdings auch Probleme in der Daytime. Von "Full House - Familie XXL" und "Shopping Queen" waren nachmittags zwar neue Ausgaben zu sehen, beide Formate blieben allerdings bei jeweils 1,6 Prozent Marktanteil hängen. Im weiteren Verlauf sah es dann aber besser aus: "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" holte zwar auch nur 4,6 Prozent, das Original-Format kam danach aber auf ansehnliche 8 Prozent. Und auch "First Dates" und "Perfektes Dinner" lagen bei sehr guten 8,1 und 8,9 Prozent.

RTLzwei lag in der Primetime in etwa auf einem Niveau mit Vox: Zwei Folgen der "Wollnys" kamen auf 520.000 und 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber einige weniger zwischen 14 und 49 Jahren alt. Hier wurden also nur jeweils 4,5 Prozent Marktanteil gemessen. Noch schwerer taten sich ab 22:15 Uhr die "Schnäppchenhäuser", nach einer rund eineinhalbjährigen Pause waren nur 3,5 Prozent Marktanteil drin. 310.000 Personen sahen zu.

Sowohl Vox als auch RTLzwei mussten sich damit zur besten Sendezeit deutlich hinter Kabel Eins einsortieren, das mit "Star Wars: Die letzten Jedi" punktete. 910.000 Menschen sahen den Film, in der klassischen Zielgruppe wurden sehr gute 7,3 Prozent gemessen. "John Wick" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 8,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;