am 08.09.2024 - 09:18 Uhr

Mehr als sechs Millionen Menschen haben am Samstag das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn im Rahmen der Nations League gesehen. Das ZDF sicherte sich damit die Marktführerschaft in allen wichtigen Zuschauergruppen. Das Erste war mutig genug, um gegen diese erwartbar starke Konkurrenz keine Wiederholungen zu programmieren, stattdessen schickte man ein XXL-Special von "Gefragt - Gejagt" ins Rennen, es war das zweite in diesem Jahr.

Mit 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag die Sendung mit Moderator Alexander Bommes auf dem Niveau der XXL-Ausgabe aus dem Juli. Die erzielten 16,3 Prozent sind ein schöner Erfolg: Der Senderschnitt wurde deutlich übertroffen und natürlich war "Gefragt - Gejagt" damit das erfolgreichste Format nach 20:15 Uhr hinter der Fußballübertragung. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls sehr gute 11,4 Prozent gemessen. Das waren zwar rund drei Prozentpunkte weniger als noch im Juli, die Reichweite in dieser Altersklasse lag dafür aber um rund 20.000 höher (420.000).

Die Privatsender wollten sich auf diesen Konkurrenzkampf nicht einlassen und setzten auf Wiederholungen. Am besten lief es dabei noch für RTL, das ein altes Bühnenprogramm der Ehrlich Brothers hervorkramte. Mit 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es auch recht solide. Michael Mittermeier kam später aber nur noch auf 7,4 Prozent.

Sat.1 setzte im Gegensatz dazu auf US-Fiction - und wurde nicht belohnt. "Downsizing" erreichte knapp eine halbe Million Menschen, beim jungen Publikum kam der Sender damit nur auf 5,2 Prozent Marktanteil. Noch schlechter sah es für ProSieben aus, das "Galileo 360° Ranking XXL" zeigte und damit nur auf eine Reichweite in Höhe von 260.000 kam - beim Gesamtpublikum, wohlgemerkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden damit noch 4,5 Prozent Marktanteil gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;