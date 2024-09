am 15.09.2024 - 09:22 Uhr

Es waren am späten Samstagnachmittag noch nicht einmal 15 Minuten gespielt, da führte der FC Bayern München in Kiel bereits mit 3:0 und nach allem Dafürhalten war die so viel zitierte Messe damit arg früh gelesen. Die Frage, ob es eine kluge Wahl war, das Auftreten des Rekordmeisers beim Aufsteiger zum "Topspiel" zu machen, ist somit durchaus berechtigt. Aus Quotensicht jedenfalls darf Sky durchaus zufrieden sein. Rund 950.000 Menschen sahen den letztlichen 6:1-Sieg des FCB im Schnitt, bei den Jüngeren verbuchte Sky gute 9,3 Prozent Marktanteil.

Schon am Nachmittag fuhr Sky mit Live-Bildern aus den Bundesliga-Stadien richtig gut Ab 15:30 Uhr sicherte sich Sky nämlich annähernd 1,2 Millionen zusehende Personen – davon waren rund 400.000 werberelevant. Gemessen wurden 18,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



Zweistellige Marktanteile verbuchte nachmittags auch RTL mit der Qualifikation des Formel1-Rennens: Ab kurz vor 14 Uhr sicherte sich der Free-TV-Sender 11,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren, insgesamt schauten 0,66 Millionen Menschen das Zeitfahren im Schnitt. Die Fußball-Bundesliga sorgte im frei empfangbaren Fernsehen darüber hinaus für gute Quoten. Ab 18:30 Uhr kamen die Nachmittags-Highlights in der "Sportschau" auf schöne 20 Prozent Marktanteil insgesamt und rund 3,3 Millionen Zusehende. Bei den Jüngeren sicherte sich Das Erste 16,1 Prozent.

"Das aktuelle Sportstudio", das linear diesmal erst um 23:35 Uhr begann (Live-Ausstrahlung vorab in der Mediathek) sicherte sich im ZDF knapp 16 Prozent Marktanteil. 1,56 Millionen Menschen sahen die Sendung, die im ZDF erst um kurz nach ein Uhr nachts vorbei war. Bei den Jüngeren erreichte sie klar überdurchschnittliche 8,6 Prozent. Harte Konkurrenz hatte die Zweitliga-Partie Köln gegen Magdeburg, im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Sie holte nur 0,8 Prozent bei den Jungen ab 20:30 Uhr - gegen den Raab-Fight fiel das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend erstmals seit März wieder auf unter ein Prozent. Insgesamt schauten im Schnitt 430.000 Fans bei Sport1 zu.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;