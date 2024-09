Mehr als sechs Jahre ist es her, dass "Die Kochprofis" bei RTLzwei zu sehen waren. Am Montag feierte die Dokusoap nun ihr "Comeback am Herd", doch die Quoten waren zum Auftakt der neuen Staffel noch nicht vollends auf Betriebstemperatur. Nur 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr ein, darunter 220.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte das für einen unspektakulären Marktanteil von 4,3 Prozent - kein Flop, aber auch kein Überflieger.

Ernüchternd lief es in der Primetime aber auch für Sat.1, wo die zweite "Ronzheimer"-Folge sogar noch leicht unter den ohnehin allenfalls mäßigen Auftakt-Quoten zurückblieb. Mehr als 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnte das Reportage-Formate um 20:15 Uhr nicht vor den Fernseher locken. Und auch in der Zielgruppe tat sich "Ronzheimer" mit nur 5,8 Prozent Marktanteil schwer. Später am Abend gingen die Sat.1-Quoten sogar noch weiter zurück: So erreichte die "Spiegel TV-Reportage" ab 22:16 Uhr lediglich 4,5 Prozent Marktanteil, ehe die "Ronzheimer"-Wiederholung bei 3,5 Prozent hängen blieb.

Auf ähnlichem Quoten-Niveau bewegte sich daneben auch ProSieben, wo "Grey's Anatomy" mit nur 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenso blass blieb wie "Seattle Firefighters", das im Anschluss auf 4,6 Prozent kam. Für "9-1-1: Lone Star" interessierten sich ab 22:15 Uhr sogar nur noch 3,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, überschaubare 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt noch dabei. Dadurch hatte Kabel Eins leichtes Spiel, sich noch vor ProSieben und Sat.1 zu setzen: Dort erreichte der Spielfilm "Transformers" im Schnitt 660.000 Personen sowie einen sehr guten Zielgruppen-Marktanteil von 6,9 Prozent. Für "Aliens vs. Predator 2" waren zu später Stunde sogar 7,3 Prozent drin.

Für einen bemerkenswerten Erfolg sorgte derweil der Klassiker "Hinter Gittern" bei RTL Up: Schon um 22:00 Uhr verzeichnete die Serie einen starken Marktanteil von 4,2 Prozent in der Zielgruppe, ehe eine Stunde später sogar 8,9 Prozent erzielt wurden. Um 23:40 Uhr schnellte der Marktanteil des kleinen Spartensenders schließlich sogar auf herausragende 10,3 Prozent. Insgesamt konnten sich zu diesem Zeitpunkt noch 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für "Hinter Gittern" begeistern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;