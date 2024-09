am 19.09.2024 - 08:45 Uhr

Am Mittwoch um 20:10 Uhr hat RTL+ die erste Folge der neuen wöchentlichen Stefan-Raab-Show namens "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (hier gehts zur ausführlichen Kritik) veröffentlicht – natürlich ist nicht klar, wie viele Personen direkt am Abend das neue Format aus dem Hause Raab Entertainment geschaut haben. Diese Zahlen veröffentlicht RTL in der Regel nicht. Dennoch ist anzunehmen, dass das Format mindestens eine Konkurrenz für "TV total" war, das ProSieben wie üblich ab 20:15 Uhr zeigte. Gut für ProSieben: Die neue Raab-Show hat die Quoten des einstigen Raab-Babys jedenfalls nicht gedrückt.

Gemessen wurden im Schnitt 12,4 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Somit büßte die Comedy-Show gegenüber der Woche zuvor zwar einen Prozentpunkt bei den 14- bis 49-Jährigen ein, blickt man jedoch zwei Wochen zurück, dann präsentierte sich das Pufpaff-Format um einen Prozentpunkt verbessert. In Sachen Reichweite hat "TV total" das Vorwochenergebnis sogar exakt bestätigt. Hier wurden 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen.



Im weiteren Verlauf des Abends tat sich ProSieben dann allerdings recht schwer. Das um 21:25 Uhr gestartete "Bratwurst & Baklava" kam nicht über 6,8 Prozent beim jungen Publikum hinaus. Mit einem "Comedystreet"-Doppelpack ab halb elf sanken die Quoten beim jungen Publikum gar noch weiter. Die vorab schon bei Joyn veröffentlichten Späße erreichten linear vier und dreieinhalb Prozent. Einen Lauf hatte ProSieben derweil tagsüber. Zwischen 13:45 und 18:15 Uhr holten Sitcoms, "taff" und die Hauptnachrichten des Senders kontinuierlich zweistellige Marktanteile.



Auch bei Kabel Eins präsentierte sich die "Newstime" stark: Ab kurz vor 16 Uhr kamen die Nachrichten dort auf 10,6 Prozent, davor und danach hatte "Castle" 8,2 und 9,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Zudem stach "Mein Lokal, dein Lokal" aus dem Programm des Access heraus: Die 18-Uhr-Sendung sicherte sich diesmal 7,3 Prozent. Zur Primetime war der Film "The Accountant" zu sehen, der überdurchschnittliche 6,3 Prozent verbuchte.

Somit lag Kabel Eins auch ein gutes Stück vor dem Doku-Soap-Programm von RTLzwei. Der Sender tat sich abends recht schwer. Einem "Wollnys"-Doppelpack ging etwas die Puste aus. Gemessen wurden bei den Jüngeren nur 3,4 und 4,8 Prozent. Nach 22:15 Uhr schauten dann ordentliche 5,3 Prozent "Die Schnäppchenhäuser".





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;