am 20.09.2024 - 09:08 Uhr

"Unser Traum vom Wilden Westen" wird für Kabel Eins aus Quotensicht zunehmend zum Alptraum: Die Dokusoap "Yiehaa!", in der Personen mit der Kamera begleitet werden, die ihre Wildwest-Liebe hierzulande ausleben, wollten am Donnerstagabend im Schnitt nur noch 0,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen - damit kam im Vergleich zur Vorwoche nochmal rund ein Drittel des Publikums abhanden. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stürzte damit weiter ab auf nur noch 1,4 Prozent. Darunter litt im Anschluss auch das "K1 Magazin", das nicht über 2,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam.

Damit wurde Kabel Eins am Donnerstagabend von zahlreichen ansonsten kleineren Sendern überholt. Dazu gehörte etwa DMAX, wo "112: Feuerwehr im Einsatz" um 20:15 Uhr starke 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 0,31 Millionen sahen insgesamt zu. "Police Rescue Australia" kam danach noch auf 2,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe, ehe "Notaufnahme: Samstagnacht" den Marktanteil auf über 3 Prozent ansteigen ließ.

Ebenfalls eine drei vorm Komma erreichte der Disney Channel: Der Film "Cinderella" fuhr um 20:15 Uhr 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein, "Plötzlich Prinzessin" ließ den Wert danach sogar noch auf 3,7 Prozent steigen. 0,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Primetime-Film. RTL Super konnte da zwar nicht ganz mithalten, mit drei Folgen "CSI: Miami" lag man aber bei Jung und Alt ebenfalls vor Kabel Eins. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg von zunächst 1,5 auf zuletzt 2,2 Prozent an, die Gesamt-Reichweite bewegte sich zwischen 0,4 und 0,48 Millionen.

RTLup wiederum holte zum Start in den Abend mit "Monk" 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich mit den weiteren Folgen im Verlauf des Abends auf Werte zwischen 2,2 und 2,6 Prozent. Bei ZDFneo kam "The Rookie" zunächst auf 1,6 und dann 2,3 Prozent Marktanteil beim jungen Pulbikum. 0,24 bzw. 0,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Und auch Sixx lag auf Augenhöhe mit Kabel Eins: "Elementary" startete dort mit 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend und erreichte insgesamt rund 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;